Empresa lança passaporte para monitoramento de baterias elétricas durante Fórum Econômico Mundial em Davos

A GBA (Global Battery Alliance), maior organização multissetorial do mundo a estabelecer uma cadeia de valor de baterias sustentável até 2030, lançou na quarta-feira (18) a prova de conceito do seu Passaporte de Bateria, na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos.

De acordo com a empresa, o Passaporte de Bateria é fundamental para facilitar o rápido dimensionamento de cadeias de valor de baterias sustentáveis, circulares e responsáveis para atender às metas do Acordo de Paris por meio da eletrificação dos setores de transporte e de energia. Peça chave para desbloquear a transição energética, por outro lado, as baterias - cada vez mais utilizadas em automóveis, aparelhos eletroeletrônicos e máquinas - consomem muitos recursos, com inevitáveis impactos sociais e ambientais em toda a cadeia de valor. Isso inclui emissões de gases de efeito estufa durante o fornecimento de material, o processamento e a fabricação de baterias e questões de trabalho infantil e violações de direitos humanos.

Por isso, o Passaporte foi desenvolvido ao longo de três anos pelos membros da GBA, que abrangem a cadeia de valor global de baterias, da mina até a reciclagem, incluindo a Audi, BASF, CATL, Eurasian Resources Group – ERG, líder mundial em recursos diversificados –, Glencore, LG Energy Solution, Umicore, Tesla e fornecedores de soluções de TI, bem como organizações não-governamentais e internacionais líderes, incluindo IndustriALL Global Union, PACT, Transport & Environment, UNEP, UNICEF e muitas outras, com o apoio de instituições governamentais como o Ministério Alemão de Assuntos Econômicos e Ação Climática e do Natural Resources do Canadá.



“O lançamento da prova de conceito do Passaporte de Bateria é um marco importante no caminho para a criação de um gêmeo digital verdadeiramente verificável de uma bateria. O Passaporte de Bateria da GBA é o primeiro e único passaporte a ser desenvolvido pelas partes interessadas em toda a cadeia de valor de baterias, tornando-se o portador padrão para a transparência de baterias. Nossa atenção agora se voltará para a análise comparativa (benchmark) dos dados do Passaporte de Bateria e para a emissão de selos de qualidade com base no desempenho de sustentabilidade a fim de fornecer uma fonte confiável de dados para os consumidores finais, orientando as decisões de compra e desencadeando ações de melhoria em toda a cadeia de valor”, explicou Benedikt Sobotka, copresidente da Global Battery Alliance e CEO da Eurasian Resources Group, membro fundador da GBA.

Gêmeo Digital

O Passaporte de Bateria é a principal iniciativa da GBA, estabelecendo um gêmeo digital de uma bateria física que transmite informações sobre todos os requisitos de sustentabilidade e de ciclo de vida aplicáveis com base em uma definição abrangente de uma bateria sustentável.

"Isso trará novos níveis de transparência para a cadeia de valor global de baterias, coletando, trocando, agrupando e relatando dados confiáveis entre todas as partes interessadas do ciclo de vida a respeito da proveniência do material, a composição química e o histórico de fabricação da bateria e seu desempenho de sustentabilidade. O Passaporte de Bateria da GBA é único, pois é um instrumento fundamental para implementar uma visão global de cadeias de valor de baterias sustentáveis, responsáveis e circulares, com base em dados padronizados, comparáveis e auditáveis", disse a empresa.



Selo de qualidade

O objetivo do Passaporte é fornecer aos usuários finais um selo de qualidade com base no desempenho de sustentabilidade da bateria, de acordo com as regras de relatórios acordadas pelas partes interessadas do setor, da academia, das organizações não-governamentais e do governo. A prova de conceito do Passaporte de Bateria na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial, em Davos, foi a primeira vez em que a GBA revelou os resultados ilustrativos.

Disponível publicamente no site da Global Battery Alliance, o protótipo do passaporte de bateria inclui dados de exemplo da Audi e da Tesla e seus parceiros de cadeias de valor relacionados às especificações técnicas, à proveniência do material e aos relatórios da bateria com relação aos principais indicadores de desempenho de sustentabilidade.

Os indicadores ainda incluem um relatório parcial sobre a pegada de carbono da bateria e o desempenho com relação ao trabalho infantil e aos direitos humanos, de acordo com os livros de regras desenvolvidos pelos membros da Global Battery Alliance para materiais selecionados, bem como informações sobre a coleta de dados em diferentes etapas das cadeias de valor.

Ao estabelecer essa prova de conceito, a Global Battery Alliance e seus membros estão demonstrando como, ao disponibilizar esses dados aos usuários finais, o Passaporte de Bateria permitirá que os clientes tomem decisões de compra mais informadas e promovam práticas sustentáveis de compra, processamento e fabricação na indústria futuramente.

Obrigatoriedade em 2026 na UE

O Passaporte de Bateria se tornará um requisito obrigatório na UE até 2026, com outras regiões provavelmente seguindo, o que torna o lançamento do Passaporte de Bateria da GBA mais importante do que nunca, para fornecer uma estrutura globalmente harmonizada para o desempenho de sustentabilidade no futuro.