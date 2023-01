Real Madrid reverte desvantagem de 2 gols e passa pelo Villarreal na Copa do Rei

19/01/2023 | 19:22



O Real Madrid reverteu uma desvantagem de dois gols nesta quinta-feira, em duelo com o Villarreal pelas oitavas de final da Copa do Rei, e conquistou uma vitória por 3 a 2 no Estádio de La Cerámica para avançar às quartas de final. A equipe comandada por Carlo Ancelotti terminou a etapa inicial perdendo por 2 a 0, após sofrer gols de Capoue e Chukwueze, mas buscou o empate ao balançar as redes com Vini Jr. e Éder Militão, antes de virar aos 40 do segundo tempo, quando Ceballos decidiu a partida.

O adversário do time merengue na próxima fase será definido por sorteio. Os classificados para as quartas são Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Osasuna, Real Sociedad e Athletic Bilbao.

Derrotado na final da Supercopa da Espanha para o rival Barcelona no final de semana, o Real Madrid começou o jogo desta quinta preocupando a torcida novamente. Foi surpreendido muito cedo e sofreu um gol após batida forte de Capoue, servido por Gerard Moreno, com apenas três minutos de bola rolando. A tentativa de reação foi liderada por nomes como o atacante Rodrygo e o lateral-esquerdo Mendy, que tiveram bastante iniciativa no campo de ataque, mas não conseguiram transformar as situações ofensivas em gol.

Nos minutos finais antes do intervalo, o Villarreal passou a frequentar mais o campo de defesa merengue, pressionou e encontrou o segundo gol aos 41 minutos, em mais um lance com participação de Gerard Moreno, que deu lindo passe para Chukwueze superar Courtois. Pouco depois, o goleiro belga fez uma excelente defesa para evitar o terceiro gol dos donos da casa, após finalização de Alberto Moreno.

Apesar da desvantagem de dois gols, Carlo Ancelotti não promoveu nenhuma mudança para o segundo tempo. Após dez minutos do início, contudo, viu que o time continuava sem funcionar e colocou Asensio e Ceballos nos lugares de Rodrygo e Kroos, respectivamente. Em seu primeiro minuto em campo, Asensio recebeu de Benzema em um lance rápido e tocou para Vini Jr. fazer o primeiro gol madrilenho da partida.

O gol de empate também foi brasileiro com participação de Benzema. Aos 24 minutos, o centroavante francês cabeceou e viu o goleiro Jörgensen espalmar, mas Éder Militão ficou com a sobra e deixou tudo igual. A virada saiu aos 40 minutos, quando Vinir Jr. enfiou a bola para dentro da área. Asensio dominou e rolou para Ceballos acertar no canto esquerdo.