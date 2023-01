Shopping promove Encontro de Fuscas neste fim de semana

Da Redação



19/01/2023 | 19:04



Em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, que acontece em 20 de janeiro, o São Bernardo Plaza promove o tradicional Encontro de Fuscas em parceria com o Fusca Clube Brasil. O evento será realizado no próximo domingo (22), das 8h às 14h.

Segundo a organização, os colecionadores e amantes de carros poderão se reunir no espaço para conversar e admirar diferentes modelos do automóvel. Icônico em todo o mundo, o Fusca possui muitos fãs brasileiros e o evento ocorre pelo nono ano seguido no empreendimento. Além de reunir centenas de exemplares de Fuscas, Kombis, carros antigos e seus apaixonados, o evento contará também com um mercado de pulgas e tendas com itens exclusivos para colecionadores.

Além do encontro, o shopping ainda promove uma ação social com o Fundo Social de Solidariedade do município. A entrada no evento é gratuita, mas os participantes que levarem 2kg de alimentos não perecíveis para doação (com exceção de açúcar e sal), terão isenção no estacionamento até às 16h e poderão concorrer a brindes na Roleta Premiada. Os alimentos arrecadados serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelas instituições atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O evento acontece em local aberto, no estacionamento do São Bernardo Plaza.

Serviço

Dia: 22 de janeiro

Horário: das 8h às 14h

Estacionamento: gratuito até às 16h – para quem doar 2kg de alimentos não perecíveis (com exceção de açúcar e sal)

Local: São Bernardo Plaza Shopping - Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo do Campo

Entrada gratuita