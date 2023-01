EC São Bernardo anuncia dois novos reforços

Pedro Lopes

19/01/2023 | 18:23



Prestes de estrear na Série A3 do Campeonato Paulista, o EC São Bernardo se prepara para o torneio com novas contratações. O Cachorrão anunciou a chegada de dois reforços para esta temporada: o lateral Lucas Ribeiro e o meio-campista Luan Marchiori. O lateral de 22 anos chega ao EC São Bernardo após ser campeão da Copa Paulista com o XV de Piracicaba na temporada passada. Ele soma passagens por Tupynambás-MG, Boa Esporte-MG e Ponte Preta.



“Estamos trabalhando bastante para chegarmos prontos para a disputa da Série A3. Nosso principal objetivo é o acesso e não temos outro pensamento. Pessoalmente, estou muito feliz no clube e pretendo sempre dar o melhor dentro de campo”, disse Lucas Ribeiro em sua apresentação.



Já Luan, de 23 anos, estava no Londrina-PR e chegou a fazer a pré-temporada com o clube paranaense antes de chegar ao Cachorrão. Ao ser anunciado, ele não escondeu a felicidade. Disse que está muito contente em poder disputar o Estadual pelo EC São Bernardo.

“É um clube que está se estruturando e me recebeu muito bem, tanto o elenco quanto comissão técnica e diretoria. Só temos o pensamento do acesso e vamos lutar por isso até o fim”, afirmou. O EC São Bernardo estreia na Série A3 neste sábado (21), às 15h, contra o Rio Preto, no Estádio Anísio Haddad.