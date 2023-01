Leilão do TRT oferece BMW por lance mínimo de R$ 21 mil; confira outros bens

Da Redação



19/01/2023 | 17:06



O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 2ª Região realiza, nos dias 24 e 26 de janeiro, o primeiro leilão on-line de 2023 para pagamento de dívidas em processos trabalhistas que tramitam no órgão.

A iniciativa oferece vários bens apreendidos judicialmente, como terrenos, apartamentos, veículos, máquinas, imóveis residenciais, comerciais e industriais. Entre os itens à venda estão uma cervejeira, um automóvel BMW e um apartamento na Rua Oscar Freire, em São Paulo, com lances iniciais de R$ 1,2 mil, R$ 21 mil e R$ 1 milhão, respectivamente.

Quem estiver interessado em participar deve se cadastrar em até 48 horas úteis antes do evento na página do leiloeiro responsável e visualizar os bens à disposição. No Regional, essas arrematações estão a cargo do Jud Hastas. Para conferir os lotes, clique aqui e aqui. Para saber mais sobre o agendamento desse e de outros leilões no primeiro semestre, confira o cronograma de hastas públicas disponibilizado pelo site do TRT.