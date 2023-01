Indiciado pela morte de Halyna Hutchins, Alec Baldwin poderá pegar cinco anos de prisão e desabafa: Terrível erro judicial

19/01/2023 | 17:10



O trauma vivido por Alec Baldwin com a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de filmagem do filme Rust, em 2021, voltou à tona. Isso porque, segundo o site TMZ, agora ele será processado. Os promotores do condado de Santa Fé, no Novo México, anunciaram nesta quinta-feira, dia 19, que o ator será acusado de homicídio involuntário, parecido ao homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

A armeira-chefe do filme, Hannah Gutierrez-Reed, também foi acusada de homicídio involuntário.

Com isso, ambos podem pegar até cinco anos de prisão, se forem condenados.

Ao ler as acusações, o promotor especial, Andrew Reeb, disse:

As evidências mostram claramente um padrão de desrespeito criminal pela segurança no set de filmagem de Rust. No Novo México, não há espaço para sets de filmagem que não levam a sério o compromisso de nosso estado com a segurança de armas e a segurança pública.

Ainda de acordo com o veículo, o diretor-assistente do longa, Dave Halls, concordou com um acordo judicial pela acusação de uso negligente de uma arma letal. Ele receberá uma sentença suspensa e seis meses de liberdade condicional.

Lembrando que Alec sempre negou qualquer irregularidade em sua atuação, insistindo que tudo o que fez foi seguir as instruções durante um ensaio de cena. Com a acusação, os representantes do ator enviaram um posicionamento de Baldwin para a revista People, onde ele diz que esse é um terrível erro judicial.

Nenhuma acusação será feita em relação ao tiro não fatal no diretor Joel Souza, que foi atingido no ombro pela mesma bala que matou Halyna Hutchins.