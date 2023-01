NBA tem maior média de pontos por jogo desde a temporada 1969/1970

19/01/2023 | 15:52



A temporada 2022/2023 da NBA já é histórica. Com apenas metade das rodadas disputadas até aqui, a média de pontos por jogo é a maior registrada em um ano desde 1970, quando a liga teve 116,7 pontos a cada partida, com 14 times na disputa. Até aqui, a NBA tem uma média de 114,1 pontos, mas essa não é a única estatística: os números individuais dos jogadores também são inéditos.

Os números foram destaque no portal Axios Sports. Com a média de pontos por jogo em um nível nunca antes visto em mais de 50 anos, os jogadores têm se aproveitado dos ataques de suas franquias. Em 2022/2023, um jogador marcou mais de 40 pontos por partida em 106 ocasiões diferentes. A maior marca até hoje foi na temporada 2018/2019.

Além disso, a marca de 50 pontos por jogo é outra que é superada com frequência neste ano. Ao todo, jogadores atingiram esta estatística 16 vezes até a metade desta temporada. Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, Darius Garland, do Cleveland Cavaliers, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, foram alguns a atingirem essa pontuação.

Em 2019/2020, em 23 oportunidades a marca de 50 pontos foi superada. Esse foi maior número registrado em um ano sem a presença de Wilt Chamberlain. Pivô, ele dominou a liga entre as décadas de 1950 e 1970, e alcançou a marca de 50 pontos por jogo em 118 oportunidades.

Neste ano, 43 jogadores têm média superior a 20 pontos por jogo. Até então, o recorde era de 31, registrado nas temporadas 2017/2018, 2019/2020 e 2021/2022. Luka Doncic (33,7), Joel Embiid (33,6) e Jayson Tatum (31,1) lideram a estatística por enquanto.

COMO EXPLICAR ESSAS ESTATÍSTICAS?

Desde que a regra da bola de três pontos foi implementada na NBA, em 1979, a média de pontos por jogo teve um leve aumento, observado com mais força a partir dos anos 2000 - até o recorde nesta temporada. Em média, cada time chuta 35 bolas de 3 por partida, convertendo 12 destes lances. Em comparação, na última década, os números eram 18 e 6, respectivamente.

Outro fato que ajuda a explicar essa marca é a talento na liga, nunca antes visto. Segundo Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, a qualidade dos jogadores, em acerto de bolas de três e no garrafão, nunca foi tão alta como neste ano.

Por outro lado, as transições defensivas das franquias tiveram uma queda ao longo dos anos. A média de rebotes defensivos por jogo (33) é o menor desde a temporada 2014/2015. "Acho que o jogo ficou muito solto e os jogadores são muito talentosos, isso faz com que haja muitos pontos a cada partida", afirmou o treinador dos Warriors em entrevista coletiva.