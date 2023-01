Vencedor do BBB23: casa de apostas aponta Fred, do Desimpedidos, como favorito

Da Redação, com assessoria

A Pixbet, uma das mais populares casas de apostas do mercado, está com cotações abertas para os fãs do Big Brother Brasil tentarem a sorte. Mesmo com o reality show ainda no começo, o influenciador Fred, do Desimpedidos, larga na frente na preferência do público para levar o prêmio de mais de R$ 1,5 milhão. Na plataforma, a odd atual de Fred é de 4.00. Isto é, um retorno de R$ 40 a cada R$ 10 apostados, caso ele se torne o vencedor do BBB23.

Logo em seguida na preferência da galera aparecem o empresário Gustavo Benedetti e o ator Gabriel Santana, ambos com odds de 9.00 – retorno de R$ 90 a cada R$ 10 apostados. A modelo pernambucana Domitila Barros é, até o momento, a grande zebra do BBB 23, com odd na casa de 23.00, o que significa retorno de R$ 230 a cada R$ 10 apostados.

“O futebol, claro, é o nosso carro-chefe, mas entendemos que o entretenimento é outro segmento de muito interesse do brasileiro. Até por isso estamos com cotações abertas para outros tipos de eventos fora da categoria, como a premiação do Oscar de 2023”, destaca Ernildo Junior, CEO da Pixbet.