Modelo de distrital do Fed aponta avanço de 3,5% no PIB do 4º tri dos EUA

19/01/2023 | 15:40



A distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Atlanta afirma que seu modelo "GDP Now" sugeria, na atualização desta quinta-feira, crescimento anualizado de 3,5% no Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no quarto trimestre de 2022.

A estimativa é a mesma do modelo anterior.