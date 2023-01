Lexa se derrete por declaração de MC Guimê no BBB23: Bora casar de novo?

19/01/2023 | 15:11



Agora que estão separados pelo confinamento do BBB23, Lexa e MC Guimê estão buscando novas formas de mostrar seu amor! Durante a primeira festa do reality, que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, dia 19, o cantor fez uma bela declaração para a esposa, que se derreteu nas redes sociais ao ver o vídeo.

Em conversa com Marvvila, ele contou:

- Eu amo ela de paixão, é minha vida. Eu e ela somos diferentes em vários bagulhos. Eu fico doido, ela chega e joga a toalha e sai, pega a maquiagem e joga do outro lado, joga o salto na minha cara e eu falo o que está acontecendo?. Mas o amor, a compreensão... Ela me ensina muito, ela me evoluiu pra c*****o, como homem, como artista, como tudo.

Ao respostar o vídeo em suas redes socias, Lexa se declarou:

Eu te amo! Bora casar de novo? E, assim, estamos indo pro oitavo ano juntos! O jeito que você me trata e fala de mim chega a me emocionar.

Depois, no Twitter, ela continou:

Indo dormir chorando e agradecendo a Deus por ter você! Eu sou louca por você! Te amo.