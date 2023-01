DGABCMIX traz as principais dicas culturais da região para o fim de semana!

Coluna Social



SÃO BERNARDO

Quem não ama HQs? Quem não tem boas lembranças da infância recheada de histórias em quadrinhos? Que tal irmos para além da leitura e criar o nosso próprio gibi? A equipe de Bibliotech convida o público para a oficina feito à mão, tendo como ponto de partida o livro A Arte dos Quadrinhos, de Raquel Coelho, usando folha de sulfite, tesoura, lápis de cor, fitas e muita criatividade, poderemos construir aquele HQ que sempre quisemos ler, mas nunca encontramos nas bancas. Atividade gratuita e presencial na biblioteca da Fábrica de Cultura São Bernardo, sexta-feira, às 15h.

MAUÁ

O projeto da Prefeitura ‘Domingou em Mauá’ retornou e por se tratar do período de férias escolares, em janeiro e fevereiro, o evento será realizado todos os domingos até dia 26 de fevereiro. A Prefeitura já estuda a possibilidade de levar o ‘Domingou em Mauá’ para os bairros.

Todas as atrações já tradicionais do ‘Domingou em Mauá’ estão confirmadas. Uma das mais concorridas é a ‘bike família’, na qual duas pessoas pedalam a mesma bicicleta por um circuito pré-determinado.

No local também estarão montadas miniquadras para crianças e adultos praticarem esportes como futebol, peteca, tênis e vôlei. A criançada ainda poderá se divertir em brinquedos como tobogã inflável e cama elástica.

O evento contará ainda com feira de artesanato e venda de alimentos e bebidas, além de serviços com informações sobre a EJA (Educação de Jovens e Adultos) e cadastro no CPTR Móvel.

A entrada de pedestres é pela Rua Vitorino Dell’Antonia (entrada do estacionamento de funcionários da Prefeitura). Quem optar por ir de carro, poderá utilizar o estacionamento de munícipes do Paço (Avenida João Ramalho, 205), que estará aberto e será gratuito.



SANTO ANDRÉ

O projeto Domingo no Paço está de volta desde o dia 15/01, das 10h às 17h, o estacionamento do Paço de Santo André recebe diversos jogos e brincadeiras, como mini-quadras esportivas, jogos de lançamento, espaço kids, espaço para bikes, slackline, triciclos família, trenzinhos praianos, além de som ambiente e praça de alimentação. Venha e traga toda a família! Estacionamento gratuito.