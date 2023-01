Saiba como manter a qualidade de fotos e vídeos no Instagram

Tamara Sanches

Fazer o registro perfeito nem sempre é o suficiente para que você arrase no feed e nos Stories. Isso porque o Instagram costuma reduzir a qualidade das publicações para carregá-las rapidamente. Há, no entanto, uma forma de upload que pode ser ativada para preservar a resolução. Para saber como manter a qualidade de fotos e vídeos no Instagram, siga o tutorial abaixo.

1. Abra o aplicativo do Instagram.

2. Toque na sua foto de perfil, localizada no canto inferior direito da tela.

3. Selecione as três linhas horizontais, localizadas no canto superior direito.

4. Clique em “Configurações”.

5. Acesse “Conta”.

6. Nesta página, clique em “Uso de dados”.

7. Ative o upload “Carregar em alta qualidade”.

Agora que você já sabe como manter a qualidade de fotos e vídeos no Instagram, as publicações embaçadas deixarão de fazer parte da sua realidade. No entanto, é importante ressaltar que esta ação necessita de uma conexão mais rápida e consome uma maior quantidade de dados. Nesse caso, é recomendado o uso de Wi-Fi para evitar lentidão.

