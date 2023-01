Robinho pode cumprir pena de nove anos no Brasil por caso de estupro ocorrido na Itália

19/01/2023 | 14:11



Robinho está com um baita problema para resolver. Isso porque, de acordo com o Ministro da Justiça, Flávio Dino, o atleta pode cumprir pena de prisão no Brasil por caso de estupro ocorrido na Itália. Em entrevista para a Rádio BandNews, o profissional deu detalhes do processo.

O episódio aconteceu em 2013, quando uma mulher albanesa estava celebrando o aniversário na boate Sio Café, em Milão. Na ocasião, a vítima foi abordada por Robinho e outros quatro brasileiros. Um ano depois do abuso sexual, o ex-jogador de futebol assumiu ter tido relações com a mulher, mas negou o estupro. Mesmo assim, em dezembro de 2020, ele foi condenado a nove anos de prisão.

Agora, a discussão está sendo a extradição de Robinho. Em novembro, o Brasil negou.

O exame definitivo compete a questões jurídicas, não são questões políticas. A própria Constituição brasileira proíbe a extradição de cidadãos brasileiros natos. Mas, agora pode, em tese, haver esse cumprimento de pena, mas isso precisa ser examinado e isso efetivamente tramitar, disse o Ministro da Justiça.