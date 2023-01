Amanda diz no BBB23 que é solteira, mas é desmentida por suposta sogra

19/01/2023 | 14:11



Senta que a polêmica é longa, e complicada! Se você está acompanhando o BBB23, deve saber que a participante Amanda, do grupo pipoca, chegou na casa dizendo estar solteira e ter zerado todos os aplicativos de namoro. Um pouco depois, no entanto, um suposto namorado da sister surgiu na web dizendo que tudo não passava de um acordo feito entre os dois, plano esse que parece ter enganado até a produção do programa.

Segundo o Muka do Space, o tal rapaz teria confirmado a situação, mas o que ele não esperava é que a amada fosse esquecer completamente que está comprometida aqui fora. Nos primeiros dias de reality, ela ja foi vista trocando carícias com Antonio, Cara de Sapato. Além disso, a sister teria afirmado que descobriu uma traição poucos dias antes de entrar no programa:

- Uma vizinha dele começou a me mandar mensagem que ele [o namorado] ficava com outras meninas.

Como se a situação não tivesse confusa o suficiente, uma suposta sogra de Amanda surgiu na web compartilhando cliques dela com o filho, Felipe.

Eita! Será que a jovem está solteira mesmo ou foi só um plano?