Após Rosalía tocar funk em desfile da Louis Vitton, Marina Ruy Barbosa comenta: Amei

19/01/2023 | 14:11



Os brasileiros amam! Rosalía se tornou um dos assuntos do momento após tocar um funk brasileiro durante um desfile da Louis Vitton.

A cantora usou o remix da música Sento no Bico da Glock, o que fez com que os fãs do Brasil ficassem doidinhos e corressem às redes sociais para comentar.

Uma das pessoas que ficou feliz em ver o momento foi Marina Ruy Barbosa, que escreveu no Twitter:

Amei.

Será que vão ficar amigas?