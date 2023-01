Sabrina Sato arranca suspiros com vestido de dez mil reais durante ensaio da Unidos de Vila Isabel

19/01/2023 | 14:11



Quem pode, pode! Considerada um ícone fashion, Sabrina Sato nunca falha na escolha dos looks e não poderia deixar de escolher uma peça arrasadora para participar do ensaio da Unidos da Vila de Isabel. A rainha de bateria da escola de samba exibiu nas redes sociais registros do vestido que estava usando e arrancou elogios dos seguidores.

Em uma publicação no Instagram, a apresentadora posou com a peça da marca Ashish, avaliada em dez mil reais, e escreveu:

É Festa na Unidos de Vila Isabel.

Mais tarde, a artista publicou um vídeo em que aparece sambando muito no ensaio e celebrou:

Pedir, agradecer e celebrar, é o dom de superar. Renovando a esperança? te amo.