Tom Brady faz piada sobre affair com atriz de 75 anos de idade

19/01/2023 | 14:11



O galã Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen, deu o que falar ao comentar sobre o seu suposto affair com um atriz de 31 anos mais velha. No podcast Let's Go! With Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray, o atleta foi questionado se teria considerado sair com Sally Field, de 75 anos de idade, após sua atuação no filme 80 For Brady.

- Nós meio que tivemos um lance por trás das câmeras. Então, na verdade foi bem legal. Nós curtimos para valer nossos momentos juntos. Então vamos ver para onde vai agora.

Será que tem romance no ar? No filme, Sally Field faz parte de um grupo de senhoras apaixonadas por Tom Brady, em uma ida ao Super Bowl para conhecer o astro. O jogador faz uma participação na obra, também contracenando com Jane Fonda, Lily Tomlin e Rita Moreno.

Vale lembrar que Tom Brady e Gisele Bündchen anunciaram o divórcio em outubro de 2022, após 13 anos de casamento, onde os astros tiveram dois filhos.