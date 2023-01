Bruno Gissoni e Yanna Lavigne comemoram primeiro aniversário da filha caçula

19/01/2023 | 14:10



A filha caçula de Bruno Gissoni e Yanna Lavigne completou um ano de vida e recebeu uma linda festinha de aniversário para celebrar. Os artistas, que também são pais de Madalena, exibiram muitos registros do evento nas redes sociais, que levaram os seguidores a morrerem de amores com a fofura de Amélia.

É claro que também não poderia faltar declarações dos papais-coruja! Bruno Gissoni compartilhou uma foto com a filhinha no colo e celebrou:

Uma volta ao sol do meu amor.

Yanna encantou os seguidores ao exibir dois cliques para lá de especiais e escrever belíssimas palavras para a pequena:

Essas fotos sua irmã que tirou. Foi incrível te acertar tanto, o céu limpo em minas, no frio da Páscoa que da na serra. Foi assim, planejando sem querer, que você bateu no meu portão. Como quem diz, batendo as palmas: Ô de casa, da licença que estou entrando! Tem bolo quentim? Fiz morada, fiz ninho quentim. Hoje completa um ano de vida a quatro, de maternar cem por cento entre altos e baixos. Descobri potência em mim, vinda de todos vocês. Que belo quarteto fantástico formamos! Te amo!