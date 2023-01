Thaís Matarazzo. Uma entrevista para a história. A vontade de escrever e produzir... ...e revelar novos escritores.

Ademir Medici

Sobrevive o amor à vida e à arte de uma paulistana que um dia descobriu o Grande ABC. A jornalista Juliana Bontorim, editora do DGABC-TV, reapresenta uma entrevista concedida por Thais Matarazzo ao programa “Memória na TV”. Relembrem.

Ela abriu-se para o mundo...

Interpretação: Juliana Montorim

Há quatro anos, Thais Matarazzo veio ao DGABC-TV, meio tímida, ainda, mas com uma sacola às mãos com alguns das suas dezenas de livros. Ela acreditava no livro impresso, no cheiro de tinta, na alegria de sentar-se numa varanda para horas e horas de leitura. E de tanto acreditar, abriu uma editora própria, independente, para a impressão dos seus livros, jornal e revista, tudo voltado à literatura, à memória, à poesia... E abriu-se para o mundo.

Uma longa entrevista Thais concedeu ao programa "Memória na TV". Quantos planos revelados! Quantas confidências trocadas com o programa e seus amigos de todas as idades que, como ela, entendem que uma das formas de melhorar o mundo está na escrita e na leitura.

Thais Matarazzo já vinha enviando todo livro que escrevia e/ou editava à página Memória, do Diário do Grande ABC. E continuou a enviar. Dizia: o Diário é único, o único jornal a divulgar um novo livro, um novo autor, um novo número de revista ou jornal voltado às artes.

Pouco antes da pandemia, Thais retornou ao Diário, desta vez convidando escritores da região e de outras paragens. O quarto andar do edifício da Rua Catequese ficou lotado por autores de todas as tendências e gostos literários. Na plateia, entre tantos, o professor Alexandre Takara, numa das suas raras aparições públicas às vésperas de completar 90 anos. E, novamente, a presença de Thais Matarazzo gerou uma segunda reportagem pelo DGABC-TV.

Passou a pandemia. Thais ficou doentinha. Mas nunca deixou de produzir. Seus últimos livros foram publicados o ano passado, 2022. Agora, a despedida.

Assistam a esta entrevista de Thais Matarazzo concedida em 2019. Thaís permanecerá para sempre nos nossos corações. E o Banco de Dados do Diário do Grande ABC manterá os livros que levam a assinatura desta menina querida.

Crédito da foto 1 – Reprodução: Jonathan Toledo

THAIS. Em 2019 no estúdio do DGABC-TV: planos, sonhos, muitos livros, a vontade de escrever e revelar novos nomes para a literatura e memória

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 20 de janeiro de 1993 – ano 34, edição 8288

MANCHETE – Grande ABC pode ficar sem combustível. Tanqueiros em greve.

SANTO ANDRÉ – O novo superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira, disse ontem (19-1-1993) que assumiu a autarquia com um rombo de 30 bilhões de cruzeiros.

RIO GRANDE DA SERRA – A cidade comemora hoje 20-1-1993) o Dia de São Sebastião, padroeiro local há mais de 100 anos. Prefeitura e comércio não funcionarão.

CARNAVAL 93 – Escola de Samba Estácio de Sá vem hoje (20-1-1993) a Santo André para divulgar o Carnaval carioca.

Preparativos para a festa fecham a Avenida Apiaí.

Crédito da ilustração 2 – Banco de Dados

LOGOTIPO. Diário divulga sua marca para a cobertura do Carnaval 1993

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Braúna, Cardoso, Itaju, Motuca, Palmital, Parisi, Piraju. Sabino e Santa Cruz do Rio Pardo.

Pelo Brasil, aniversariam, entre outros: Afonso Cláudio (ES), Altamira do Maranhão (MA), Campo Azul (MG), Carmolândia (TO), Jurema (PI), Lauro Muller (SC), Olivedos (PB), Paço das Trincheiras (AL), Soure (PA) e Telha (SE).

SANTOS DO DIA

Sebastião. Nasceu em Milão, Itália. Foi capitão do exército romano. Denunciado como cristão, foi condenado à morte a flechadas. Conseguiu sobreviver. Morreu açoitado por volta do ano 284. É o padroeiro de Rio Grande da Serra.

Fabiano

Em 20 de janeiro de...

1903 – Da agência de notícias Havas: Lisboa, 19. Camponeses que cortavam lenha numa propriedade alheia foram presos na aldeia de Fundão.

A população tomou a defesa dos presos e atacou a força pública, que, em sua defesa, matou quatro pessoas e feriu muitas outras.

1953 – Aberta no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a 1ª Mostra da Indústria Nacional de Autopeças. General Motors, de São Caetano, participa com três produtos nacionais: molas GMB, baterias Delco e baterias Etna.

1968 – Em solenidade realizada no Paço Municipal, é lançado oficialmente o Santo André Futebol Clube.

Fundada a Sociedade Amigos das Vilas Reunidas: Jardim Santo Inácio, Jardim Nazareth e Jardim Santa Maria, em São Bernardo.

1983 – Edição 47 dos Jogos Abertos do Interior começam em Rio Claro. Informava o enviado especial do Diário, Edélcio Cândido: “as principais forças esportivas do Estado não participarão”.

