Obituário - 20 de janeiro de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/01/2023 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Ermelinda Pecin Garcia, 97. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Erina Dattili Caccioli, 95. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Teresa Ciller Vera, 91. Natural da Espanha. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bráulio Giaituli Filho, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirceu Loureiro, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Rubens Iglesias, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Martins Camilo, 71. Natural de Araxãs, distrito de Presidente Prudente (SP). Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marisa Goretti da Silva Vieira, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Izilda Nunes, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

SÃO BERNARDO

Lourenço Valentim Cerqueira, 93. Natural de Conceição do Coité (BA). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério do Baeta.

Eulália Viegas Fiori, 89. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Joana Romero Alcaras, 86. Natural de Pompéia (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Júlia Maria da Silva, 86. Natural de Brejo da Madre de Deus (PE). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Diva Tavares Furlan, 85. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

José Mathias de Oliveira, 85. Natural de Borborema (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Jaci de Lourdes Ferreira, 76. Natural de Piracaia (SP). Residia no bairro Ipiranga, em São Paulo, Capital. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Joaquim Batista da Silva, 76. Natural de Ituaçu (BA). Residia no Jardim Laura, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Cássio Henrique Fermacini, 60. Natural de Américo de Campos (SP). Residia no Centro de Américo de Campos. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Américo de Campos.

Ana Maria Dutra, 50. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Elzo Alves Ferreira, 22. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Beatriz Aparecida Santana, 16. Natural de Santo André. Residia no bairro assunção, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Cleide Gava Barreto, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 14. Cemitério das Lágrimas.

Roseli Cássia Luiz, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sérgio Ademir de Oliveira, 50. Natural de Naviraí (MS). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Milton Alves de Souza, 80. Natural de Iguaí (BA). Residia na Vila Fachini, na Capital. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Gonzaga, 76. Natural de Itanhomi (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Geraldo Ferreira de Amorim, 73. Natural de Palmares (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Cleonice Francisca Alves Lemes, 73. Natural de Santana (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria Hortência Antunes de Moraes Tamelini, 70. Natural de Cesário Lange (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Antônio da Silva, 55. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Autônomo. Dia 14, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

José Pereira dos Santos, 67. Natural de Atalaia (AL). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 14, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.