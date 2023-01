Após ser defendida por Gloria Perez por atuação em Travessia, Jade Picon curte tarde de vôlei de praia no Rio de janeiro

19/01/2023 | 13:11



Apesar de Jade Picon dizer que não se abala com as críticas que vem recebendo na web desde a sua estreia como atriz em Travessia, o assunto parece não estar fazendo tão bem assim nos bastidores.

Pelo menos foi o que informou a colunista Fábia Oliveira, que revela que Gloria Perez, autora da trama das nove da Globo, desabafou sobre a situação:

Vocês não se envergonham desse exercício diário de crueldade, intolerância e falta de empatia?, disparou Perez.

Mas parece que Jade realmente não tem focado nesse tema, não. Na manhã desta quinta-feira, dia 19, depois da defesa de Gloria, ela foi clicada praticando vôlei de praia e parecia muito bem, obrigada!

Com um biquíni fio-dental do jeito que ela costuma aparecer nesse tipo de foto, a atriz se exercitou e mostrou a boa forma. E ela manda bem nas jogadas, viu? Em certo momento a influenciadora digital chegou a receber a bola com o ombro. Uau!