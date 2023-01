Walcyr Carrasco sofre queda e revela problema de saúde

19/01/2023 | 13:10



Walcyr Carrasco decidiu desabafar na ultima quarta-feira, dia 18, em seu Instagram. O novelista reclamou de ter que pegar um ônibus até o avião ao invés de embarcar por meio de um finger, uma espécie de ponte que leva os passageiros direto à aeronave. O novelista revelou que sofreu um acidente no transporte e que passa por problemas de saúde.

- Ontem caí no ônibus e só não despenquei de vez porque outros passageiros me ajudaram. Nada contra andar de ônibus. [...] O que vocês não sabem é que tenho um problema na perna que vem se acentuando e cujo tratamento começo na volta, revelou ele sem contar qual era o seu destino no momento do acidente.

O dramaturgo aproveitou o post para meter a boca no trombone e criticar as companhias aéreas pela falta de responsabilidades nesses casos.

- Ontem reclamei sim, mesmo porque na minha frente, na escadinha, havia uma senhora que não dava conta nem de subir. Não era só um problema meu, mas de outros também. Fica a ideia!