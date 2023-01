PF prende 3º alvo de operação que mira líderes e financiadores de atos golpistas

19/01/2023 | 12:58



A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta quinta-feira, 19, o terceiro alvo da Operação Ulysses, que mira em organizadores, líderes e financiadores de bloqueios em rodovias, manifestações em frente aos quartéis do Exército de Campos dos Goytacazes, e atos golpistas do dia 8 - quando bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes, no Distrito Federal.

O investigado capturado pela PF nesta manhã foi localizado em uma pousada no município de Guaçuí, no Espírito Santo. Ele estava foragido desde a segunda-feira, 16, quando a ofensiva foi aberta. Na ocasião, outros dois alvos foram presos, entre eles o subtenente do Corpo dos Bombeiros do Rio Roberto Henrique de Souza Júnior. A outra investigada, uma mulher de 48 anos, se entregou à Delegacia da PF em Campos dos Goytacazes.

A "Ulysses" foi aberta por ordem da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com a expectativa de que as provas coletadas na fase ostensiva da apuração viabilizem a identificação de outros envolvidos nos atos golpistas.

Segundo a PF, ao longo das investigações, foram encontrados "elementos de prova capazes de vincular os investigados na organização e liderança" dos bloqueios de rodovias em Campos dos Goytacazes, dos atos antidemocráticos em frente ao QG do Exército na cidade e da ofensiva violenta que deixou um rastro de destruição na Praça dos Três Poderes.