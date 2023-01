The Legend of Zelda, Hades e outros: os jogos mais aguardados de 2023

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



19/01/2023 | 12:55



Os jogadores que, em 2022, se aventuraram pelas Terras Intermédias de Elden Ring ou viveram intensamente a trajetória de Kratos e Atreus em God of War Ragnarök, já podem começar a planejar as batalhas do ano novo. Em 2023, grandes games serão lançados para todas as plataformas. Para ajudar os gamers a se prepararem para curti-los ao máximo, a HyperX revela uma lista com os jogos mais empolgantes, inovadores, e divertidos do período.

Forspoken

Data de lançamento: 24 de janeiro

Plataformas: PlayStation 5 e PC

Após várias mudanças na data de lançamento, a Square Enix finalmente disponibilizará o aguardado Forspoken no final deste mês. Desenvolvido para PS5 e PC, o título tem uma fórmula que mistura de parkour, poderes mágicos e combate corpo a corpo, e apresenta a personagem Frey, que atravessa uma terra de dragões e grupos misteriosos. Transportada do mundo real de Nova York para o reino fantástico de Athia, a protagonista conta com a ajuda de uma pulseira inteligente e (muito) falante. Uma demo gratuita já pode ser jogada no PS5 por quem se interessar em experimentar essa nova jornada antes mesmo de seu lançamento oficial.

Resident Evil 4 Remake

Data de lançamento: 24 de março

Plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S e PC

O remake de Resident Evil 4 leva a aventura solo do famoso policial da franquia, Leon S. Kennedy, para uma nova geração de consoles. Fiel à história original, o lançamento trará gráficos atualizados, novas mecânicas – como a possibilidade de se movimentar enquanto mira –, mais interação com os cenários e a habilidade de contra-ataques com faca, capaz até de parar a temida serra elétrica do jogo.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Data de lançamento: 12 de maio

Plataforma: Nintendo Switch

A manipulação do tempo parece desempenhar um papel fundamental na próxima aventura em mundo aberto de Link, que irá alcançar ilhas flutuantes no topo dos céus. Por enquanto, a Nintendo mantém em sigilo elementos importantes de seu novo título, revelando apenas trailers breves e poucas imagens de linhas do tempo divididas e do herói vestido de verde com um novo braço. A poucos meses do lançamento, fãs especulam o possível retorno do vilão Ganondorf.

Street Fighter 6

Data de lançamento: 2 de junho

Plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, PC e fliperamas

A lendária franquia de jogos de luta retorna com força total em Street Fighter 6. O novo título da Capcom conta com modo história renovado e a aguardada possibilidade de realizar lutas na rua com jogadores ou NPCs em áreas livres a serem exploradas. Com novas mecânicas e um modo online, o game utiliza da engine RE Engine – que já trouxe grandes resultados com Resident Evil e Devil May Cry – para elevar o nível do visual do jogo a um patamar que a franquia esperava desde Street Fighter IV.

Final Fantasy 16

Data de lançamento: 22 de junho

Plataforma: PlayStation 5

Os fãs de Final Fantasy terão o jogo em dose dupla em 2023, já que a segunda parte do remake de Final Fantasy 7, prometida para o fim do ano, será acompanhada por uma nova sequência da série principal. Ambientado em um cenário de fantasia medieval mais tradicional do que em FF15, o game terá Cristais-Máter gigantescos pontilhando a terra e concedendo poderosas habilidades mágicas às sociedades que foram criadas ao seu redor, trazendo também guerras entre os povos que as controlam. Será possível se aventurar em Valisthea com o protagonista Clive Rosfield em um sistema de RPG de ação refeito do zero pela equipe do aclamado Final Fantasy XIV: A Realm Reborn.

Hades 2

Data de lançamento: indefinida

Plataformas: PC e plataformas ainda não reveladas

É hora de testar mais uma vez as habilidades no submundo. Neste roguelike RPG de ação, Melinoë, a irmã de Zagreus, é a protagonista que treina para enfrentar Chronos, o titã do tempo e pai de Hades. O combate promete ser mais uma vez fluido, com muitas inovações em atualizações de armas, e se destacar junto à narrativa e excelência sonora conhecidas do estúdio Supergiant Games.

Hollow Knight Silksong

Data de lançamento: indefinida

Plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch e PC

Silksong é a épica sequência de Hollow Knight, premiada aventura indie de ação 2D que mistura elementos de soulslike e metroidvania. Esta aventura inclui novas terras, poderes e vastas hordas de insetos e bestas, além de guardar segredos antigos ligados à natureza. A equipe de desenvolvedores da Cherry prometeu que Silksong chegará este ano, mas já há rumores sobre um possível adiamento.

Starfield

Data de lançamento: indefinida

Plataformas: Xbox Series X | S e PC

Será que Starfield será mesmo lançado em 2023? Ninguém tem muita certeza, mas há esperanças. O RPG da Bethesda apresenta, pela primeira vez na história do aclamado estúdio de Skyrim, uma escala galática com mais de mil planetas para se visitar em uma nave personalizável. Entre outros desafios, os jogadores precisam estar prontos para lutar ou fazer amizades com os cidadãos interplanetários.

Candidatos a surpresa do ano

Entre diversos títulos de destaque que 2023 tem a oferecer, a HyperX destaca ainda três jogos que podem surpreender:

Wild Hearts

Data de lançamento: 16 de fevereiro

Plataformas: PlayStation 5, Xbox Series S | X e PC

Ambientado em um mundo de fantasia inspirado no Japão feudal, Wild Lands apresenta novidades num gênero que ficou popularmente conhecido a partir de Monster Hunter. Para derrubar os poderosos monstros Kemono à espreita na selva, os jogadores devem usar engenhosos equipamentos Karakuri que são parte mágicos e parte mecânicos. O jogo é uma iniciativa inédita entre a EA e o estúdio Omega Force, conhecido pela franquia Dinasty Warriors.

Meet Your Maker

Data de lançamento: 4 de abril

Plataformas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch e PC

A desenvolvedora Behavior Interactive, de Dead By Daylight, apresentará um novo sistema assimétrico. Desta vez, no entanto, o assassino sanguinário é apenas uma fração do game. Parte de Meet Your Maker é um simulador de construção de masmorras, que permite ao jogador construir uma torre cheia de lacaios mortais e armadilhas perigosas. A outra parte é um shooter e slasher de ficção científica.

Cocoon

Data de lançamento: indefinida

Plataformas: Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch e PC

Do designer-chefe de Limbo e Inside, Cocoon é um game de quebra-cabeça em que o jogador domina diversos mundos na ponta dos pés. Cada orbe nos ombros do protagonista é um poder único e um nível inteiro que pode ser acessado. Combinar mundos e poderes será a chave para resolver os desafios e enfrentar o chefe escondido em seu interior.