São Paulo confirma contratação do atacante David, ex-Internacional

19/01/2023 | 12:47



O técnico Rogério Ceni ganhou um reforço para o ataque do São Paulo nesta quinta-feira. Trata-se de David, que pertence ao Internacional, mas acertou contrato de empréstimo com o time paulista até o fim do ano. O clube do Morumbi terá a opção de comprar o atleta de 27 anos ao fim do vínculo atual.

"O David é um jogador que tem as características desejadas pelo nosso treinador e já conhece o sistema de trabalho desenvolvido pela nossa comissão técnica. Será muito bem-vindo ao nosso amado clube", comentou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

O diretor de futebol, Carlos Belmonte, revelou que o clube buscava contratar David para a temporada passada. "O David é um atleta que monitoramos há algum tempo, desde a chegada do Rogério, com quem ele foi bem no Cruzeiro e no Fortaleza. Não conseguimos trazê-lo no ano passado, mas agora tivemos a oportunidade de acertar um empréstimo e adicionar mais uma opção ao nosso elenco."

Revelado pelo Rio Branco-ES, o atacante despontou no cenário nacional ao vestir a camisa do Vitória, da Bahia. Lá se destacou na base e foi bicampeão estadual, em 2016 e 2017. No ano seguinte, ele passou a defender o Cruzeiro, pelo qual foi campeão mineiro (2018 e 2019) e da Copa do Brasil (2018). E pôde trabalhar pela primeira vez com Ceni.

Depois, esteve com o treinador na Fortaleza, onde participou da conquista do Campeonato Cearense em 2020 e em 2021. "Estou muito feliz com esta oportunidade de fazer parte do clube. Que seja um grande ano para todos nós e eu possa encontrar logo a torcida no Morumbi", comentou David, sobre sua chegada ao São Paulo.

David é o sétimo reforço do clube paulista para a temporada 2023. O São Paulo contratou também o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, o volante Méndez, o meia-atacante Wellington Rato e os atacantes Marcos Paulo e Pedrinho.