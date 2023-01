'País foi tomado pelo ódio porque começou a se negar a política', diz Lula

19/01/2023 | 12:29



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou as críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e os impactos negativos da gestão na educação nacional. Emocionado, o chefe do Executivo disse que "o Brasil foi tomado pelo ódio porque, em algum momento, começou a se negar a política" e destacou ser preciso combater a onda de extrema-direita no mundo.

"Quando se nega a política, acontece nos Estados Unidos o que aconteceu com o ex-presidente Donald Trump", disse o presidente, em reunião com reitores de universidades e institutos federais no Palácio do Planalto. "Acontece no Brasil o que aconteceu com o 'Coiso'", em referência a Bolsonaro, mas se negando a citar o nome do ex-presidente. De acordo com o petista, a extrema-direita que ressurge no mundo é um "monstro que temos que enfrentar e derrotar".

Retrocesso nas escolas

Lula disse que a população não tem dimensão do retrocesso que ocorreu no Brasil em cada escola, local de trabalho e "a cada local que as pessoas estavam acostumadas habituadas a uma certa civilização", citando o dia 8 de janeiro e os atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília. O chefe do Executivo aproveitou o encontro para relembrar da morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Luiz Carlos Cancellier, que se suicidou em 2017.