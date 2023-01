Ibovespa fica instável em meio à alta de commodities e temor de recessão nos EUA

19/01/2023 | 11:54



Renovados temores de recessão nos Estados Unidos e preocupações internas após críticas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Banco Central (BC) deixam o Ibovespa instável nesta quinta-feira, apesar da alta das commodities. Às 11h43, o Ibovespa cedia 0,03%, aos 112.147,93 pontos (-0,07%), após abertura aos 112.219,38 pontos e Máxima diária de 112.567,45 pontos, em alta de 0,08%, e mínima a 111.306,96 pontos (-0,82%). Na quarta, fechou em alta de 0,71%, aos 112.228,39 pontos.

Após queda, o petróleo sobe, assim como o minério de ferro subiu 1,55% em Dalian, o que estimula alta das ações dos respectivos setores no Ibovespa. Ainda é bem visto no mercado a expectativa de que a reabertura na China estimule a economia. Porém, segue no radar preocupações de recessão nos Estados Unidos.

Há pouco, a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, disse prever a necessidade de mais altas de juros, provavelmente levando-os acima de 5% nos EUA.

Na avaliação de Felipe Cima, operador de renda variável da Manchester Investimentos, a grande questão é ver quem vencerá essa luta, se o mercado, se o Fed. "O Fed diz que o juro tem de subir mais, e o mercado falando que tem de subir menos. Essa é a grande questão deste ano", diz.

"Os mercados iniciam o dia em queda generalizada. Temores de recessão nos EUA pesam no noticiário, mas tivemos as falas de membros do Fed indicando que a autoridade monetária também está sensível à atividade americana, colocando mais incertezas quanto ao ritmo de aperto dos juros", descreve em nota a Ativa Investimentos. Mais cedo, na ata relativa à reunião de novembro, os dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) mencionaram riscos de alta na inflação.

Os investidores esperam a palestra (16h30) do presidente do BC, Roberto Campos Neto, em evento na Universidade da Califórnia, após as críticas de Lula à autoridade monetária.

Em entrevista à GloboNews no fim do dia ontem, o chefe do Executivo questionou de que serve um BC independente se a inflação e taxa de juros estão elevadas. Lula também reafirmou que vai isentar a cobrança do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, mas atrelou a medida à aprovação da reforma tributária. Para elevar o salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 em 2023, como pretende o governo, o gasto anual previsto é de R$ 7 bilhões.

Conforme Cimas, não se pode ignorar as críticas de Lula ao BC, mas há uma reação moderada do Ibovespa. "O governo está tendo certa 'sorte', dadas as circunstâncias. Por mais que o governo se esforce, está difícil apostar contra o Brasil", diz, ao citar, por exemplo, que a Bolsa está "barata".

Ao mesmo tempo, as atenções continuam na Americanas, que segue na busca por uma solução de curto prazo ao rombo bilionário anunciado recentemente. As ações entraram em leilão, ao caírem 17,24%.