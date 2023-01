Localingual: site interativo mostra sotaques de diferentes países

Bianca Bellucci

Do 33Giga



19/01/2023 | 11:55



Localingual é um site que reúne sotaques de diferentes países em um mapa interativo. O projeto é assinado por David Ding, ex-engenheiro de software da Microsoft. O profissional teve a ideia durante uma viagem à Ucrânia, quando percebeu que, à época, não era fácil encontrar ferramentas que ensinavam frases básicas de tal língua pela internet.

Na prática, ao acessar o Localingual, o usuário se depara com um mapa-múndi. Basta clicar no país desejado para abrir um menu na lateral direita. Ali, será possível ouvir vozes masculinas e femininas nativas dizendo o nome da nação e de algumas cidades. Também dá para descobrir como povos de outras regiões pronunciam o nome daquele lugar.

Ao selecionar o Brasil, por exemplo, é possível ouvir sotaques de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e mais. Também dá para descobrir como o nome do país é pronunciado na Itália, no Japão e até no Azerbaijão.

Nem todos os locais, no entanto, apresentam uma grande variedade de sotaques. Isso porque o Localingual é alimentado com a ajuda de internautas. Para contribuir com a plataforma, é necessário clicar no ícone de microfone – localizado no painel direito – e registrar o país de origem, o nome da cidade que deseja pronunciar e alguma palavra ou frase em referência à nação.

Ainda vale destacar que, além dos sotaques, o Localingual apresenta o hino nacional de cada país. Para ouvi-lo, vá até o menu da lateral direita e clique no ícone de nota musical.