Reitor da UFPR menciona 'período obscuro' e diz a Lula estar a serviço do País

19/01/2023 | 11:41



Reitores de universidades e institutos federais falam estão reunidos na manhã desta quinta-feira, 19, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Ricardo Fonseca, iniciou a série de discursos e demonstrou-se a serviço do Brasil a partir do reconhecimento e acolhimento que o governo federal ofereceu.

Reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Fonseca afirmou que as instituições foram "maltratadas e esganadas" no orçamento durante o "período obscuro que nos antecedeu", em referência ao governo de Jair Bolsonaro. Ele ainda citou a posição de resistência que as universidades ocuparam na gestão anterior.

"Não só como defesa da democracia que temos sido, mas também queremos nos colocar a serviço dos projetos estratégicos do Brasil, seja na área do meio ambiente, energia limpa, reindustrialização, seja na área dos demais níveis de educação", declarou.

Fonseca destacou a importância da educação básica no País. Contudo, para isso, ele reitera que é preciso ter condições e meios para se desenvolver a autonomia universitária.