Anitta revela que a participante que ela mais tem intimidade no BBB23 é Bruna Griphao

19/01/2023 | 11:10



Anitta foi escalada para cantar na primeira festa do BBB23 e entregou tudo na performance! Apesar do pipoca Gabriel já ter revelado que se envolveu com a poderosa, ela surpreendeu ao revelar com qual participante da casa mais vigiada do Brasil tem mais intimidade durante conversa com a TV Globo.

- Dos participantes, acho que a pessoa que eu tenho mais intimidade ali na casa é a Bruna Griphao, mas também conheço Fred e Guimê. Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço.

A artista ainda chamou atenção no Twitter ao curtir uma publicação em que uma internauta brincava que Anitta ficou com Bruna Griphao e não Gabriel.