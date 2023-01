1Win Brasil Review | Site de apostas com bônus de inscrição

Da Redação

Do 33Giga



19/01/2023 | 09:55



Fundada em 2015, 1Win Brasil é uma plataforma para realizar previsões para o futebol, esportes cibernéticos e outros. Em seu curto tempo de operação, já ganhou um grande número de usuários. Tanto é que a quantidade de apostadores registrados no site já é superior a 1 milhão.

Visão geral das apostas esportivas em 1Win

A plataforma lhe dá a oportunidade de fazer previsões sobre um grande número de esportes. Entre eles:

Futebol;

Vôlei;

Basquete;

Críquete;

Tênis.

A linha de apostas na plataforma é muito variada. É possível fazer uma aposta no vencedor de uma competição, total menos/mais, handicap. Quanto aos tipos disponíveis em 1Win Brasil, você pode fazer uma aposta:

Aposta com um resultado – O pagamento por tal aposta é igual à aposta multiplicada pelas probabilidades. Um dos tipos mais simples de apostas na 1Win Brasil é a aposta única no vencedor de uma competição.

é a aposta única no vencedor de uma competição. Express é uma previsão de vários resultados – O tamanho do prêmio – em caso de vitória de tal aposta – é igual à aposta multiplicada por cada uma das probabilidades. A característica do express é que eles permitem ganhar grandes somas. Entretanto, para vencer, cada um dos resultados incluídos na aposta deve ser previsto corretamente.

Sistema é uma aposta combinada – O sistema permite que você receba um prêmio mesmo que algumas das seleções no boletim de apostas tenham sido previstas incorretamente. A vitória depende de quantos resultados são previstos corretamente.

Apostas ao vivo é a previsão de eventos ao vivo – As apostas ao vivo oferecem recursos como a visualização de transmissões de vídeo e cashout. Ao assistir aos eventos esportivos ao vivo, um apostador aumenta suas chances de prever o resultado com precisão. O cashout dá a chance de recuperar uma parte do valor da aposta.

1Win Cassino

Os usuários que desejam fazer uma pausa nas apostas esportivas podem ir para o cassino online 1Win. Para isso, é necessário abrir a aba com o mesmo nome na página principal da plataforma. Lá, você encontrará:

Mais de mil vídeos de fabricantes populares;

Dezenas de jogos de mesa;

Jogos ao vivo;

Eventos de torneios e sorteios de loterias.

Todo o software é criado por provedores licenciados, para que você possa ter certeza de uma experiência de jogo honesta e segura. Além disso, a plataforma devolve até 30% do valor que o jogador perdeu em sete dias.

Bônus de inscrição de 1Win

Os novos usuários da plataforma recebem uma das maiores recompensas para iniciantes. A plataforma de apostas oferece um bônus de 500% para o primeiro depósito. Para obter o bônus que você precisa:

Criar uma conta pessoal; Fazer o login em sua conta; Complemente sua conta.

O bônus é feito por meio de apostas antes da partida e ao vivo, com probabilidades de pelo menos x3. O bônus expresso também está disponível na plataforma. Se houver cinco ou mais eventos em uma aposta, você receberá de 7% a 15% mais lucro se a aposta ganhar.

Pagamentos

Todas as transações de pagamento são feitas por meio da caixa registradora. Os serviços de pagamento suportados são:

Pix;

Cartões bancários;

UPI;

Criptomoedas.

Os depósitos podem ser feitos a partir de um mínimo de R$ 100. Os saques estão disponíveis a partir de R$ 400. Não há nenhuma comissão da plataforma. Os depósitos são feitos instantaneamente, enquanto os pagamentos podem demorar vários dias.

Apostagem a 1Win

Uma vez que você tenha saldo, pode começar a fazer suas apostas. A sequência de ações para isso será a seguinte:

Especificar o esporte. É aconselhável prever os resultados dos jogos em que você é proficiente.

Escolha uma partida. Tanto as competições populares como as menos conhecidas estão disponíveis no site da 1Win Brasil .

. Acrescentar os eventos necessários ao boletim de apostas. Você selecionará o tipo de aposta, dependendo do número de resultados adicionados.

Especifique o valor da aposta. Ao selecionar a quantia, proceda a partir da folha de banco disponível.

Confirme a criação de uma aposta. Para fazer isso, basta clicar no botão apropriado.

Versão móvel de 1Win Brasil

Se você usa frequentemente um smartphone ou tablet, pode fazer apostas por meio do aplicativo da plataforma. Ele é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS. Você pode baixá-lo a partir do site oficial da 1Win Brasil.

É válido destacar, no entanto, que não há necessidade de fazer o download do aplicativo. Você pode fazer previsões de eventos esportivos usando o site. Ele se abre automaticamente quando você acessa a plataforma por meio de seu smartphone ou tablet.

Suporte técnico

Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a equipe de suporte técnico da plataforma de apostas. É possível contatar o time das seguintes formas:

Enviar um e-mail para contact@1win.xyz;

Ligar para 8-800-301-7789;

Optar por bate-papo ao vivo.

Você também pode encontrar as informações necessárias na seção FAQ, que reúne respostas a perguntas populares dos usuários. Mais informações em 1winbrasil.com.