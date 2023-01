Conheça eletrodomésticos que compõem uma cozinha inteligente

Da Redação

Do 33Giga



19/01/2023 | 09:55



As inovações tecnológicas estão cada vez mais presentes no cotidiano, e a Inteligência Artificial (IA) vem ajudando a torná-lo ainda mais fácil e conectado. A cozinha é um dos ambientes da casa que não ficou de fora dessa tendência. Os eletrodomésticos inteligentes fazem parte desse novo conceito de cozinha smart, que visa automatizar processos e garantir conectividade entre elementos, transformando o espaço em um local prático, seguro e com maior autonomia.

Conheça alguns equipamentos que fazem parte desse novo conceito de cozinha inteligente.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Geladeiras inteligentes

As geladeiras inteligentes podem ser uma ótima opção para quem busca praticidade e conectividade. Isso porque elas se conectam à internet e podem integrar uma rede de eletrodomésticos, podendo fornecer uma série de informações sobre os alimentos, além de ser controlada a distância pelo smartphone.

Algumas das funções que os modelos apresentam são a possibilidade de criar listas de compras e acessá-las a distância, cadastrar itens armazenados, informando datas de validade e a necessidade de reposição, além de informarem os produtos que têm disponível por meio do celular, dispensando a necessidade de abrir a geladeira frequentemente.

Fogões e fornos inteligentes

Assim como as geladeiras, os fogões e fornos inteligentes integram uma rede de eletrodomésticos que se comunicam entre si. Essa conectividade permite que o usuário controle o aparelho a distância, podendo monitorar funções como consumo de gás e tempo de cozimento. Além disso, muitos modelos possuem câmeras internas para o monitoramento de alimentos no forno e inúmeros sensores, que permitem uma precisão muito maior no controle da temperatura.

Iluminação e dispositivos de segurança

Uma das vantagens das cozinhas inteligentes são a segurança e o ótimo desempenho. Existem uma série de equipamentos como sensores de fumaça, alarmes inteligentes, detectores de vazamento de gás, câmeras de segurança, que podem avisar remotamente caso ocorra algum problema no ambiente. A iluminação também é um diferencial no cômodo, uma vez que itens, como lâmpadas de LED e tomadas inteligentes, visam economizar energia elétrica.

Eletroportáteis inteligentes

Existem eletroportáteis que também podem integrar a rede da cozinha inteligente, a exemplo de panelas e frigideiras elétricas, lava-louças, fritadeiras, liquidificadores, batedeiras, chaleiras e cafeteiras. Esses equipamentos também possuem conectividade a internet, podendo ser controlados e programados para realizar funções remotamente, gerando mais comodidade e praticidade ao usuário.