Palavra do Leitor - 19 de janeiro de 2023

Da Redação



19/01/2023 | 09:30



As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. Se julgar pertinente, o Diário utilizará neste espaço comentários referentes a reportagens publicados em suas redes sociais. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.

Massacre do Carandiru

''Supremo Tribunal Federal revoga indulto do caso Carandiru e secretário de São Bernardo pode ser preso'' (Política, ontem). Criminoso condenado ocupando cargo de secretário de Segurança?

Claudio Sousa - do Facebook

Aluna de Medicina

Aluna da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) está sendo acusada por colegas de ter desviado quase R$ 1 milhão arrecadados para a formatura da turma (Setecidades, ontem). Alicia Dudy Muller Veiga, futura médica! Pelo visto, não são as faculdades cubanas que "formam" maus profissionais.

Silvia Santos - Ribeirão Pires

Diadema

Gostei da reportagem sobre Diadema (Memória, ontem). Segundo o professor Evandro Caiaffa Esquivel, primeiro prefeito, exvereador em São Bernardo, essa denominação, Diadema, foi sugestão do professor Miguel Reale, secretário da Justiça quando da criação do distrito.

Nevino Antonio Rocco - São Bernardo

Haddad ­- 1

Parece que o ministro Fernando Haddad não saiu das redes sociais para ministrar a Pasta mais importante do País, Economia. Afirmar numa entrevista em Davos que não consome nada de empresas cujos proprietários são de "direita" nos remete àquela criancinha birrenta cujos pais proíbem de comer balas. Será que quando vai a um restaurante ou supermercado o ministro que continua sendo um ''poste'' analisa se o alimento que consumirá foi produzido por um fazendeiro de direita ou esquerda? Realmente nossa economia promete grandes emoções!

Beatriz Campos - Capital

Haddad -­ 2

O ministro Fernando Haddad disse em Davos que muitas pessoas não pagam impostos. Há um engano do ministro, pois arroz, feijão, carne, caviar, luz, gás etc., todos esses alimentos e serviços são taxados e estão com os impostos embutidos. Então todos pagam algum imposto, até quem recebe o Bolsa Família. Então, muita atenção nos aumentos!

Tania Tavares - Capital

Jornais

Li um artigo instigante, escrito pelo advogado Nicolau da Rocha Cavalcanti em O Estado de S. Paulo, que me chamou a atenção para a importância do jornal impresso na construção da cidadania. O autor advogava pela disponibilização de edições físicas dos Jornais em espaços privados, como as nossas casas, e públicos, como restaurantes, bibliotecas, academias, clubes e até lavanderias. Seriam duas as vantagens desta prática: "Mais pessoas em contato com informação confiável, apurada e checada com método, e mais pessoas em diálogo com a vanguarda de pensamento de uma sociedade e com sua comprensão crítica". Achei perfeito. Vou começar a deixar minhas edições do Diário à disposição de outros leitores.

Teresa de Fátima Vicks - Santo André