Macacos de Nicole Bahls são recolhidos por Polícia Federal e Ibama: Documentos falsificados

19/01/2023 | 09:10



Nicole Bahls passou por uma situação para lá de chata na última quarta-feira, dia 18. Agentes da Polícia Federal e do Ibama foram ao sítio da modelo, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, para recolher os dois macaquinhos de estimação que ela tinha. A PF comprovou que os macaquinhos vieram do tráfico de animais e que a documentação dos bichinhos eram falsas.

Muito triste com toda a situação e por ter caído em um golpe, Nicole relatou todo o ocorrido nos Stories:

- Ontem teve uma operação aqui em casa da Polícia Federal e do Ibama, para ver os documentos da Mikal e do Davi, e nós descobrimos que os documentos dos dois macaquinhos eram falsificados. E agora, o Ibama vai fazer um trabalho de reabilitação para eles voltaram para o habitat natural deles, para a natureza, e eu vou colaborar para que isso aconteça da melhor forma possível.

Ela ainda falou sobre o sonho de ter os macaquinhos, que foram dados a ela pelo namorado, o empresário Marcelo Viana.

- Estou arrasada. Foram 90 dias com eles, dando mamar, amor, carinho. Eles [os agentes] estiveram aqui e viram que os bichinhos foram superbem cuidados, que eles estavam soltos aqui no sítio, pulando nas árvores. Não peguei os macaquinhos para serem pets. Quero conscientizar vocês que não comprem animais silvestres, que não errem como eu errei. É muito triste o tráfico de animais.

Ao saber da história, Luisa Mell, que é defensora da causa animal, entrou em contato com Nicole e compartilhou o ocorrido nas redes sociais, informando que com a ajuda da modelo, a polícia conseguiu prender o traficante de macacos.

Ação da polícia federal comprovou que macacos de Nicole vieram do tráfico de animais. Nicole foi vítima de um golpe. Toda a documentação era falsa. Nicole então levou a polícia até a traficante que vendeu, que foi presa. Em Stories, Nicole contou a história completa e ainda contou para seus seguidores A VERDADE sobre ter um animal silvestre como pet. A GRANDE maioria vem sim de tráfico de animais. Assassinam os pais para roubar os filhos! Transportam em caixas, onde a maioria morre no caminho Nicole termina o vídeo falando que agora entendeu que mesmo se fosse legalizado n se deve ter animais silvestres. Ainda entendeu o tamanho da responsabilidade quando posta algo assim para seus mais de 20 milhões de seguidores. Falei com a Nicole agora. Ela está muito abalada e triste com a situação. Não tinha ideia do que estava compactuando. Muitas vezes sou taxada de chata, intrometida, biscoiteira quando critico atitudes assim. Mas hoje, Nicole entendeu na pele porque sou assim. Porque sofro muito. Porque sei de tudo isso e mais... É muito difícil saber de tanta maldade e me calar. Nicole aprendeu. Quer virar mantenedora do Ibama em seu sítio e ajudar muitos outros animais vítimas da ignorância e maldade humana. Minha maior alegria é quando alguém entende nossa luta e se une a nós. Nunca quis na vida cancelar alguém, pelo contrário ... só quero que as pessoas se conscientizem e se transformem . E se unam a mim na luta contra a exploração e maus tratos aos animais.