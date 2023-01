Desumanidade

Do Diário do Grande ABC



19/01/2023 | 09:15



É desumano, indigno e anticivilizatório o tratamento que o governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) vem destinando a estudantes da EEB (Escola de Educação Básica) Anne Sullivan, que atende alunos com necessidades especiais. O tucano quer fechar a unidade. Os pais discordam da medida, por julgarem que os filhos são muito bem atendidos pelos professores e servidores. O impasse se estabeleceu. Ministério Público foi acionado e protestos têm ocorrido pela cidade, sendo o de ontem o mais recente deles. A falta de diálogo da administração, que se recusa a ouvir os argumentos das famílias, é um demonstração de intransigência incompatível com ambientes democráticos.

A manifestação promovida ontem por grupo de pais em frente à sede do Poder Legislativo foi um pedido de diálogo. O fechamento da Anne Sullivan vem sendo interpretada como retirada de direito, como se manifestou Marcello Patelli, cuja filha foi diagnosticada com a Síndrome de Tatton-Brown. Ele e todos os outros têm o direito de expressar seus pontos de vista, de modo que qualquer decisão leve seus argumentos em consideração. Não é a primeira vez que Auricchio demonstra insensibilidade com pessoas com deficiência. Recentemente, o Diário mostrou que munícipes com mobilidade reduzida não conseguem acessar o prédio da Secretaria de Educação, na Avenida Goiás, por falta de rampas.

Compreende-se a diretriz adotada por São Caetano. Não há nenhuma ilegalidade nela. Muito pelo contrário. A medida vai ao encontro do que foi regulamentado no dia 2 de janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determinou o fim das classes especiais e escolas específicas para alunos com deficiência em todo o território nacional, de modo a estimular a integração e a convivência entre crianças nas unidades regulares e acabar com qualquer tipo de exclusão. O que se critica, veementemente, é a postura de Auricchio de se negar a falar com pais e responsáveis do episódio envolvendo a Anne Sullivan. Ouvi-los é imposição democrática; acolhê-los, questão de humanidade.