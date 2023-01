Líderes do Oeste, Nuggets e Grizzlies vencem e ampliam invencibilidade na NBA

19/01/2023 | 08:48



Se as oscilações têm sido a marca dos primeiros colocados da Conferência Leste da NBA, no lado Oeste o Denver Nuggets e o Memphis Grizzlies estão esbanjando consistência. E, na noite desta quarta-feira, não foi diferente. As duas equipes venceram seus jogos em casa e sustentaram a disputa apertada pela liderança. E agora contam com um novo rival à espreita.

Contando com o apoio da torcida, os Nuggets foram liderados mais uma vez por Nikola Jokic no triunfo sobre o Minnesota Timberwolves por 122 a 118. O sérvio, eleito o MVP da NBA nas duas últimas temporadas, anotou mais um "triple-double", com seus 31 pontos, 13 assistências e 11 rebotes. Jamal Murray também se destacou, com 28 pontos.

Pelos Timberwolves, Kyle Anderson foi o principal jogador. Ele se aproximou dos dois dígitos em três fundamentos diferentes: 13 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Ao todo, sete jogadores da equipe chegaram aos dois dígitos em pontuação. A equipe de Minnesota está em décimo lugar no Oeste, com 22 vitórias e 24 derrotas.

Os Nuggets ostentam a segunda melhor campanha do campeonato até agora. Na liderança do Oeste, somam 32 triunfos e 13 revezes. A equipe exibe uma série invicta de oito jogos, inferior à sequência do vice-líder Memphis Grizzlies, que chegou ao 11º triunfo consecutivo nesta madrugada.

Em casa, bateu o Cleveland Cavaliers por 115 a 114, com novo show de Ja Morant, autor de 24 pontos e oito assistências. Mas ele não foi o cestinha da equipe. O posto foi ocupado por Desmond Bane, responsável por 25 pontos. Pelos Cavaliers os destaques foram Darius Garland e Caris LeVert, autores de 24 e 23 pontos, respectivamente. Raulzinho esteve em quadra por seis minutos. Não conseguiu marcar pontos, mas contribuiu com dois rebotes e uma assistência.

Os Grizzlies somam agora 31 vitórias e 13 derrotas. E viram a aproximação discreta do Sacramento Kings, que faturou o quinto triunfo consecutivo ao superar o Los Angeles Lakers por 116 a 111. A equipe chegou ao terceiro posto da tabela, com 25 vitórias e 18 revezes.

LeBron James foi o nome do jogo, como de costume, com 32 pontos, nove assistências e oito rebotes, em mais um jogo dos Lakers sem Anthony Davis e com Russell Westbrook (19 pontos) começando do banco de reservas. Pelos Kings, De'Aaron Fox foi o motor do time, com 31 pontos. E contou com o apoio de Richaun Holmes e Keegan Murray, cada um com um "double-double": 16 pontos e 11 rebotes, e 10 pontos e 10 rebotes, respectivamente.

Os Lakers seguem em 13º lugar, com 20 triunfos e 25 derrotas. Fora da zona de classificação para o play-in (do 7º ao 10º posto da tabela), o time já parece conformado em ficar fora dos playoffs.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

New York Knicks 105 x 116 Washington Wizards

Dallas Mavericks 122 x 130 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 98 x 124 Miami Heat

Memphis Grizzlies 115 x 114 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 126 x 106 Indiana Pacers

Houston Rockets 117 x 122 Charlotte Hornets

Utah Jazz 126 x 103 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 122 x 118 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 111 x 116 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Boston Celtics x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x Toronto Raptors

Phoenix Suns x Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers x Philadelphia 76ers