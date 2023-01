Saiba como é possível se proteger do golpe do IPVA

Da Redação



19/01/2023 | 08:48



Entre um ano e outro, o mês de janeiro chega sempre junto com muitos compromissos financeiros. O principal deles é a cobrança do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) para mais de 17,9 milhões de automóveis só no Estado de São Paulo. Com a emissão dos boletos, também vêm os golpes aplicados contra os donos de carros que pretendem pagar o tributo.

Entre os golpes mais comuns está o do boleto falso, enviado para as vítimas por meio de e-mails, Correios, mensagens de texto ou até mesmo WhatsApp. Em alguns casos, parecem ser de um órgão oficial, como o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) ou Secretaria de Estado da Fazenda.

Nele, o pagamento é desviado para o fraudador. Para advogados especializados, a recuperação do dinheiro perdido é bastante difícil, diante da sofisticação por parte dos golpistas.

A principal causa para a pessoa cair nessas investidas é a combinação de uma desatenção e automatismo praticado pelos golpistas. “A vítima não confere com atenção o boleto e imediatamente o encaminha para pagamento”, destaca o advogado Francisco Gomes Júnior, presidente da ADDP (Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor).

Gomes explica ainda que a maioria dos golpes parte de dados da vítima já em poder do fraudador, ou seja, o golpista já sabe o e-mail ou telefone. “A base de dados geralmente é obtida pelos golpistas na dark web”, ressalta.

O também advogado e professor especialista em Crimes Cibernéticos Luiz Augusto D’Urso esclarece que a suspeita do dono do veículo deve acontecer quando se recebe o boleto pelas redes sociais. “Por esse motivo, o ideal é fazer a emissão desses documentos nos sites oficiais da Secretaria da Fazenda e do Detran do respectivo Estado. Essa medida é bastante eficaz”, sugere.

PROVIDÊNCIAS E DICAS

No caso da transferência indevida, a vítima deve fazer o Boletim de Ocorrência que pode ser efetivado inclusive pela internet, orienta o presidente da ADDP, “O melhor caminho é procurar a autoridade policial e um advogado que possa analisar se houve alguma responsabilidade do banco, por exemplo”, diz Gomes.

Para se proteger dos golpes, a melhor dica é obter o máximo de informação, reforça o professor especializado em Crimes Cibernéticos. Segundo D’Urso, os proprietários de veículos conseguem todos esses esclarecimentos na internet, principalmente nos sites das repartições públicas.

“Buscar orientações gera uma desconfiança, que geralmente é muito eficiente para escapar da ação dos golpistas”, completa o advogado.