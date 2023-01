Prestes a virar deputado, Marcelo Lima assume como prefeito de São Bernardo

Da Redação



19/01/2023 | 08:24



A poucos dias de tomar posse como deputado federal, o vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Solidariedade), terá a missão de comandar o município até domingo (22), durante licença do prefeito Orlando Morando (PSDB). A transmissão de cargo ocorreu ontem de manhã. “Poder assumir novamente a Prefeitura significa uma grande alegria e uma enorme responsabilidade. Agradeço mais uma vez a confiança do prefeito pela oportunidade”, afirmou Marcelo ao Diário.

O evento ocorreu no Parque Chácara Silvestre, local que tem servido como gabinete do prefeito até a conclusão das obras de acessibilidade no Paço Municipal.

“Realizamos essa transmissão com muita confiança e satisfação. Neste período, tenho certeza que a Prefeitura de São Bernardo estará em boas mãos. Ele vai manter o ritmo de ações, inclusive com início de obras”, afirmou o chefe do Executivo, que se afastou por quatro dias para tratar, segundo ele, de assuntos particulares. Também acompanharam a cerimônia o presidente da Câmara, Danilo Lima (PSDB), secretários municipais e vereadores.

Marcelo, que ocupa a posição número 2 do Paço desde janeiro de 2017, já tem, entre os compromissos estabelecidos no período de interinidade, a assinatura de uma ordem de serviço, hoje, para ampliação do CEU (Centro Educacional Unificado) Regina Rocco Casa, na Vila São Pedro. Amanhã, a intenção é vistoriar obras em andamento no município e conversar com equipes da Infraestrutura, Saúde e Educação.

No dia 1º, Marcelo assume o mandato de deputado federal, que ele conquistou na eleição de outubro, quando obteve 110.430 votos. Para o mandato, o ainda vice-prefeito planeja uma atuação regional, buscando demandas das cidades do Grande ABC. “A expectativa é grande também de poder seguir contribuindo para São Bernardo e para os moradores do Grande ABC, só que desta vez a partir de Brasília. Tenho um compromisso com a população da nossa região, que me confiou o mandato de deputado federal.”

Entre as primeiras ações que pretende lutar como parlamentar está o fim de audiência de custódia que, segundo ele, acaba desmotivando policiais e pode acabar colocando nas ruas um assaltante poucas horas depois de cometer o crime, por exemplo. Também está nos planos a batalha pela implementação do curso de Medicina na UFABC (Universidade Federal do ABC).

No próximo dia 30, o Solidariedade vai definir, em reunião em Brasília, se será da base do governo Lula ou se vai declarar independência. O partido não foi contemplado com cargos no primeiro escalão. No entanto, Marcelo garante que, seja qual for o posicionamento político, vai trabalhar para trazer mais recursos federais para o Grande ABC. “O orçamento da União precisa estar mais próximo da região.”