Primeira festa do BBB23 teve formação de casais, fora e Anitta cantando feat com Ludmilla

19/01/2023 | 07:10



O BBB23 recebeu sua primeira festa da temporada na noite da última quarta-feira, dia 18, com a presença de Anitta e a comemoração entre os brothers foi tanta que a madrugada de quinta-feira, dia 19, rendeu. Teve formação de casal, fora entre participantes e até mesmo a própria cantora se tornando assunto na web por cantar seu feat com Ludmilla, já que as duas vivem uma desavença fora da casa mais vigiada do Brasil.

Tudo começou quando Tadeu Schmidt reuniu os participantes na sala e avisou que eles estavam desconectados! O elenco do BBB ficou livre pela primeira vez para curtir a festa separados, porém o apresentador ressaltou que eles seguem jogando em dupla. Depois da comemoração por causa da separação física das duplas, o elenco se jogou na balada.

Em seguida, quando a festa teve de fato seu play, Anitta animou os participantes com seus sucessos, incluindo Favela Chegou, que a Poderosa gravou ao lado de Ludmilla. Anitta manteve a voz da cantora na música, mesmo com a rixa entre as duas, sendo um dos assuntos mais comentados da web, que apontou sua maturidade para lidar com a situação.

Depois do show começaram as paqueras. E o que todos esperavam aconteceu: rolou o primeiro beijo da temporada! Quem protagonizou o momento foi a dupla Key Alves e Gustavo, com direito a contagem regressiva e gritos de de novo dos outros brothers. Após conversa sobre prioridades no jogo e muita dança coladinha, o par se rende ao clima da festa.

Mas eles não foram os únicos! Gabriel Santana e Fred Nicacio também se beijaram na primeira festa do BBB23. Gabriel, aliás, chegou a levar um fora de Paula quando tentou investir na sister, mas trocou um beijo de tirar o fôlego com o médico, que afirmou que já quer repeteco.

Por fim, quem também se entregou à paixão foram Bruna Griphao e o outro Gabriel. Esse beijo já estava anunciado que aconteceria desde o começo do programa, né? Depois, aliás, Bruna ficou toda apaixonadinha pelos cantos da casa e até chegou a afirmar que fica preocupada de que o romance atrapalhe o seu jogo. E aí, o que você acha?