Com um a menos, Red Bull Bragantino segura empate com o São Bernardo no ABC

18/01/2023 | 21:18



Com um homem a menos desde o final do primeiro tempo, o Red Bull Bragantino segurou empate com o São Bernardo, por 1 a 1, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Vitinho Mesquita e Sorriso marcaram os gols da partida.

O empate mantém o São Bernardo invicto no Grupo D, agora com quatro pontos. O mesmo vale para o Red Bull Bragantino, no Grupo A, também com quatro.

O primeiro tempo foi bastante igual e teve o São Bernardo abrindo o placar após falha do goleiro Cleiton e do zagueiro Natan. O defensor derrubou Crystian na área. Aos 15 minutos, Vitinho Mesquita cobrou o pênalti e deslocou o goleiro, deixando o time do ABC em vantagem no marcador.

Apesar do gol sofrido, o Bragantino, com ligeira vantagem na posse de bola, não demorou para empatar. Aos 26, Alerrandro deu ótima assistência e encontrou Sorriso nas costas da marcação. O atacante invadiu a área e finalizou na saída do goleiro.

Quando a partida seguia para o intervalo, aos 48 minutos, Léo Jabá puxou bom contra-ataque e recebeu falta de Raul, que era o último homem. A arbitragem expulsou o volante, deixando os visitantes em desigualdade numérica.

No segundo tempo, o equilíbrio prevaleceu e as oportunidades de gol saíram de forma tímida. Aos 17, após cobrança de escanteio, o zagueiro Rafael Vaz subiu sozinho e cabeceou forte, por cima do travessão, assustando o goleiro Cleiton. Com um a menos, o Bragantino abriu mão da postura ofensiva e priorizou a defesa para ao menos garantir um ponto fora de casa.

O São Bernardo volta a campo no domingo para enfrentar o Santos, às 18h30, novamente no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Já o Red Bull Bragantino, no sábado, enfrentará a Portuguesa, às 15h30, no Canindé, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hélder, Matheus Salustiano e Rafael Vaz (Felipe Diogo); Jeferson (Alex Reinaldo), Rodrigo Souza (Jhony Douglas), Vitinho Mesquita e Arthur Henrique; Chrystian, Léo Jabá e João Carlos (Felipe Marques). Técnico: Márcio Zanardi.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Lomónaco (Realpe), Natan e Juninho Capixaba (Aderlan); Raul, Matheus Fernandes e Praxedes (Luan Cândido); Artur, Alerrandro (Talisson) e Sorriso (Gustavinho). Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Vitinho Mesquita, aos 15; e Sorriso, aos 26 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

CARTÕES AMARELOS - Matheus Salustiano, Rodrigo Souza e Vitinho Mesquita (São Bernardo); Cleiton (Red Bull Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Raul (Red Bull Bragantino).

PÚBLICO - 1.246 pagantes.

RENDA - R$ 31.280,00

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).