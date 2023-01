Santo André, São Bernardo e Mauá registram seis homicídios em menos de 24 horas

Pamela Cadamuro



18/01/2023 | 20:31



Em menos de 24 horas, três cidades do Grande ABC registraram, juntas, seis casos de homicídio. Nesta quarta-feira (18), três corpos foram encontrados em Santo André com ferimentos de faca e machado, enquanto em São Bernardo duas pessoas foram mortas a tiros. Em Mauá, um bebê morreu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com hematomas e sinais de violência sexual.

A sequência de mortes começou ainda na madrugada, quando o recém-nascido Heitor Gomes da Silva deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Zaíra, em Mauá, com sinais de violência sexual, fraturas e mordidas pelo corpo. Ele chegou à unidade de saúde desacordado, com parada cardiorrespiratória e morreu no local.

A mãe e o padrastro que levaram a criança até a UPA não quiserem se identificar na unidade. Por conta dos hematomas no corpo do bebê, os funcionários da equipe de saúde acionaram a PM (Polícia Militar) e o Conselho Tutelar do município. Questionado pelos militares, o casal teria demonstrado nervosismo, contradição e acabou preso em flagrante. O corpo da criança foi enviado para o IML (Instituto Médico Legal) de Santo André.

Mais tarde, em Santo André, a PM localizou três corpos, sendo dois homens e uma mulher, na rua Carijós, no bairro Sítio dos Vianas. De acordo com a PM (Polícia Militar), a primeira denúncia recebida foi sobre um disparo de arma de fogo. Ao chegar no local, no entanto, os militares encontraram as três vítimas com ferimentos provocados por faca e machado na cabeça, costas e tórax. Segundo as informações, Viviane Soares Maia, Gilberto Lopes Pereira e a terceira vítima, um homem ainda não identificado, eram pessoas em situação de vulnerabilidade e moravam nas ruas do bairro. A suspeita é de que as vítimas teriam sido assassinadas após uma briga.

Em São Bernardo, na Estrada do Montanhão, mais dois corpos foram localizados. Segundo a Polícia Civil, dois homens foram encontrados com marcas de tiros. Eles estavam a 100 metros de distância um do outro e foram identificados como Gabriel Augusto Santos Alves e Gabriel Pereira dos Santos.

Em Santo André e São Bernardo, até o momento, ninguém foi preso. Os corpos também foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) e a Polícia Civil segue na investigação dos crimes.



Estatísticas do crime

Até novembro do ano passado, último mês em que a SSP (Secretaria de Segurança Pública) divulgou as estatísticas, 108 homicídios dolosos (quando existe a intenção de matar) foram registrados em Santo André, São Bernardo e Mauá.

Santo André e São Bernardo registraram aumento deste tipo de crime em comparação ao mesmo período de 2021. Em Santo André, foram 31 homicídios até novembro de 2022 contra 30 até novembro do ano anterior. Em São Bernardo, 49 homicídios foram contabilizados até novembro de 2022 enquanto 31 foram registrados até novembro de 2021. Mauá registrou 28 homicídios até novembro de 2022 e 14 até novembro de 2021.