Lira é atendido em hospital de Brasília após sentir dor na região dos rins

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi atendido nesta quarta-feira, 18, em um hospital particular de Brasília após sentir dor na região dos rins. O deputado procurou atendimento médico por volta das 14h, ficou sob observação, mas às 19h30 já retornava para a residência oficial, onde participava mais cedo de reuniões quando se sentiu indisposto. De acordo com a assessoria de Lira, ele deve trabalhar normalmente nesta quinta-feira, 19.

Lira recebeu nesta manhã a bancada da Paraíba para discutir sua candidatura à reeleição. No almoço, antes de sentir dor na região dos rins, se reuniu com parlamentares de Mato Grosso do Sul e de Rondônia. O deputado começou ontem a intensificar sua campanha. A ideia é conversar primeiro com as bancadas estaduais e depois com frentes temáticas, como a ruralista e a evangélica.

O presidente da Câmara recebeu deputados do Acre para um café da manhã. Depois, almoçou com parlamentares de Roraima. À noite, deve jantar com a bancada do Amazonas. Amanhã, Lira começa a conversar com as bancadas do Nordeste. Para o almoço, convidou deputados do Maranhão. Na semana que vem, o foco será em Estados do Sudeste e Sul.