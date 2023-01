Lula critica BC independente: por que inflação e juros estão do jeito que estão?

18/01/2023 | 20:00



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a independência do Banco Central e questionou de que serve um BC independente se a inflação e taxa de juros estão elevadas.

Em entrevista à Globo News nesta quarta-feira (18), o petista pontuou que no Brasil se "brigou muito" para ter um BC independente "achando que ia melhorar". "É uma bobagem achar que um presidente do Banco Central independente vai fazer mais do que fez o Banco Central quando o presidente da República é quem indicava. Eu duvido que esse presidente do Banco Central seja mais independente do que foi o Henrique Meirelles", declarou.

"Por que o banco é independente e a inflação está do jeito que está? E o juro está do jeito que está?", questionou, em críticas à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na esteira da temática econômica, Lula disse ficar irritado com as cobranças sobre estabilidade fiscal no País. "Ninguém foi mais responsável do ponto de vista fiscal do que eu fui", disse.

Em sua avaliação, estabilidade fiscal e social são antagônicas por "ganância" de empresários. "Quero que as pessoas que tenham estabilidade fiscal tenham estabilidade social."