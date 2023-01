Lula propõe criação de unidade progressista mundial para impedir fascismo

18/01/2023 | 19:51



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que irá propor uma unidade do progressismo democrático pelo mundo como forma para impedir o ressurgimento do fascismo. Dentre os líderes mundiais, o chefe do Executivo disse que irá conversar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a ascensão da extrema-direita no mundo. Ao fazer um paralelo entre os ex-presidentes norte-americano Donald Trump e brasileiro Jair Bolsonaro, Lula disse que é preciso exigir que as "forças democráticas se manifestem, independente do partido".

"A extrema-direita existe hoje no mundo todo", pontuou o petista. "Aqui no Brasil nós ganhamos as eleições, e agora precisamos derrotar essa narrativa fascista", disse, em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira (18). A viagem de Lula aos Estados Unidos está marcada para 10 de fevereiro.

Conforme faz um paralelo no Brasil, o petista pontua que o Partido Democrata, de Biden, enfrenta dificuldades de governar. A situação assemelha-se ao cenário que o presidente brasileiro irá enfrentar no Congresso, que apresenta grande peso conservador. "É preciso que os democratas digam o que vão fazer para vencer as eleições nos Estados Unidos." "Não podemos permitir que volte à normalidade que Trump instituiu", afirmou.