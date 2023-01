Hélio dos Anjos falta à coletiva após passar mal em virada: 'Ponte Preta é isso'

18/01/2023 | 19:24



Depois de uma vitória emocionante, com tons dramáticos, na qual a Ponte Preta bateu o São Caetano, de virada, por 2 a 1, com os dois gols marcados já nos acréscimos do segundo tempo, aos 48 e aos 59 minutos, na noite desta terça-feira, o técnico Hélio dos Anjos sequer teve condições de conversar com os jornalistas na coletiva de imprensa.

Como não estava se sentido bem após as fortes emoções, ele foi substituído pelo auxiliar técnico e filho, Guilherme dos Anjos, mas não deixou de se manifestar para comemorar o resultado. Em suas redes sociais, Hélio pontuou: "Dia de luta e de glória, Ponte Preta é isso. Grande vitória, sensacional vitória. Incrível que as pessoas que comandam clubes nunca entendem que quem ganha jogos são os jogadores, comissão técnica e Staff. Obrigado torcida da @pontepretaoficial. Faltam 13 decisões".

Já o auxiliar elogiou a entrega dos jogadores em campo. A Ponte Preta marcou aos 48 e aos 59 minutos do segundo tempo, ambos com Jeferson, que saiu do banco de reservas para garantir a vitória do time campineiro. Sem contar que aos 50 minutos, teve um pênalti anulado. Com a vitória, a Ponte preta está isolada na primeira colocação, com seis pontos.

"Um jogo de exemplo de controle tático, técnico e físico. Foi absurda a nossa soberania física. Mas acima de tudo, um controle mental. Nosso jogo mental foi excepcional, com paciência, sabendo que tínhamos de bater e bater no adversário até que ocorressem as situações de jogo. É uma competição que exige resposta e superação, e acho que nosso time tem o entendimento de como jogar a divisão, isso foi mostrado mais uma vez".

No sábado, às 11h, a Ponte Preta abre a terceira rodada diante do XV de Novembro, em Piracicaba, no estádio Barão da Serra Negra.