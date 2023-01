Crystal Palace empata nos acréscimos e acaba com série de sete vitórias do United

18/01/2023 | 19:10



O Manchester United desperdiçou grande chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Inglês nesta quarta-feira, ao ver sua série de sete vitórias pós-Copa do Mundo chegar ao fim em visita ao Crystal Palace. Em um jogo no qual foi dominante e saiu em vantagem, um gol de Olise em bela cobrança de falta nos acréscimos decretou o empate por 1 a 1 no Selhurst Park.

Depois do retorno da Copa do Mundo do Catar, o Manchester United não sabia o que era desperdiçar pontos. A equipe vinha batendo em quem aparecia em seu caminho, fosse no Campeonato Inglês, ou nas Copas da Inglaterra e da Liga Inglesa. A impressionante série de triunfos tinha Burnley, Notthingham Forest, Wolverhampton, Bournemouth, Everton, Charlton e o mais emblemático resultado, a virada sobre o rival Manchester City, no fim de semana, por 2 a 1. Por 90 minutos, o time tinha a oitava vitória nas mãos. Mas acabou castigado no fim em jogo no qual foi bem mesmo sendo visitante.

O United foi o senhor das ações no primeiro tempo no Selhurst Park, em Londres, apesar do placar magro. Mesmo longe de seus domínios, tomou as ações da partida e criou boas oportunidades com Antony, Rashford e o estreante Weghorst (mandou uma bola nas redes pelo lado de fora, enganando alguns torcedores). O holandês que foi alvo da ira de Messi na Copa do mundo, com o famoso "que miras, bobo", ficou em campo por 68 minutos.

No único lance de perigo do Crystal Palace no primeiro tempo, De Gea fez bela defesa antes de Bruno Fernandes transformar a pressão em vantagem no marcador. O goleiro salvou atrás e o meia definiu na frente. Troca de passes, Eriksen recebeu pela esquerda e cruzou para trás. O português dominou e bateu de pé direito, no alto, sem chances ao goleiro.

A volta do intervalo foi um pouco diferente, com o Crystal Palace mais atrevido na busca da igualdade. De Gea começou a trabalhar mais. Mesmo assim, a vitória parecia nas mãos da equipe de Erick Ten Hag. Até uma falta pelo lado direito do ataque mudar o rumo da partida. Olise bateu por cima da barreira, a bola ainda bateu no travessão antes de balançar as redes. Uma baita cobrança que garantiu a festa do Crystal Palace e deixou os visitantes bastante frustrados.

Com a vitória parcial, o United estava indo para os 41 pontos, a seis do líder Arsenal. Com a igualdade, parou nos mesmos 39 do rival Manchester City, que leva vantagem nos critérios de desempate.

Depois de ver sua sequência de triunfos ruir, o United tem desafio de peso no fim de semana, em visita ao embalado Arsenal, líder do Inglês com invejosa campanha de 47 pontos em 54 disputados, com somente uma derrota, no Emirates Stadium.