Trio é morto a facadas no Sítio dos Vianas, em Santo André

Pamela Cadamuro



18/01/2023 | 18:46



Dois homens e uma mulher foram encontrados mortos no final da rua Carijós, no bairro Sítio dos Vianas, em Santo André, na tarde desta quarta-feira (18). A suspeita é de que as vítimas teriam sido assassinadas após uma briga.

De acordo com a PM (Polícia Militar), a primeira denúncia recebida foi sobre um disparo de arma de fogo. Ao chegar no local, no entanto, os militares encontraram as três vítimas com ferimentos provocados por faca e machado na cabeça, costas e tórax. Segundo as informações, Viviane Soares Maia, Gilberto Lopes Pereira e a terceira vítima, um homem ainda não identificado, eram pessoas em situação de vulnerabilidade e moravam nas ruas do bairro.

A perícia foi acionada e os corpos foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) de Santo André. A Polícia Civil vai investigar o caso. Até o momento, ninguém foi preso.

Primeiros do ano

Esses foram os primeiros homicídios registrados na cidade em 2023. Até novembro do ano passado, último mês em que a SSP (Secretaria de Segurança Pública) divulgou as estatísticas, 29 homicídios dolosos (com a intenção de matar) haviam sido registrados em Santo André. Em 2021, de janeiro a dezembro, 30 assassinatos foram contabilidados no município.