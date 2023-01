Internazionale domina Milan em clássico e conquista título da Supercopa da Itália

18/01/2023 | 18:22



A Internazionale dominou o Milan nesta quarta-feira, pela decisão da Supercopa da Espanha, e levantou a taça após uma vitória por 3 a 0 em clássico disputado no King Fahd Stadium, em Riad, na Arábia Saudita. O time comandado por Simone Inzaghi apresentou um excelente jogo coletivo e construiu o triunfo com gols marcados por Dimarco, Dzeko e Lautaro Martínez.

Campeã da edição passada da Supercopa, a Inter alcançou o sexto título da competição e agora tem apenas um a menos que o Milan, sete vezes campeão. A maior vencedora é a Juventus, que tem nove títulos.

A Internazionale envolveu completamente o rival nos primeiros minutos do primeiro tempo e chegou ao gol ainda aos nove, em um lance no qual demonstrou muito entrosamento. Skriniar veio da defesa, passou do meio de campo e tocou para Dzeko soltar de primeira para Barella, já no último terço. O meia dominou invadindo a área e encontrou Dimarco, que bateu de primeira e tirou o zero do placar. A jogada foi revisada pelo VAR antes de ser validada.

Logo depois de sofrer o gol, o Milan teve alguns momentos no campo de ataque, com uma boa finalização de Rafael Leão defendida por Onana, mas não levou a reação adiante. Pelo contrário, viu os adversários voltarem a dominar a partida até ampliarem o placar. Aos 21 minutos, Dzeko recebeu passe de Bastoni, pelo lado esquerdo da área, e dominou já cortando a marcação, antes de acertar o canto direito de Tatarusanu.

A partir daí, a Internazionale soube controlar o resultado e correu poucos riscos. Soube se comportar defensivamente e praticamente resolveu a partida aos 33 minutos, quando Lautaro Martínez recebeu um belo lançamento, dominou com a esquerda e bateu com a direita para fechar a vitória por 3 a 0, garantindo o título da Supercopa.