Decisões do VAR no Mundial serão explicadas à torcida por microfone do árbitro

18/01/2023 | 18:03



O Mundial de Clubes da Fifa será palco para novos testes na arbitragem. A International Board of Football (IFAB, sigla em inglês), órgão responsável pela elaboração e regulamentação das regras do futebol, anunciou nesta quarta-feira que as decisões do VAR serão explicadas ao vivo pelos árbitros ao público, assim como nas transmissões das partidas.

A novidade passará por um período de testes em competições internacionais durante os próximos 12 meses. Além do Mundial, a ideia será colocada em prática na Copa do Mundo Feminina, que será realizada no meio do ano, na Austrália e Nova Zelândia.

O Mundial de Clubes da Fifa será disputado no Marrocos, entre 1 e 11 de fevereiro. O Flamengo, atual campeão da Libertadores, e o Real Madrid, que ergueu a taça da Liga dos Campeões, são os favoritos à taça. O primeiro jogo do Mundial será entre Al Ahly e Auckland City, campeões da África e Oceania, respectivamente.

Mudanças na arbitragem já haviam ocorrido na Copa do Mundo do Catar. Durante o torneio no país árabe, foi implementado o impedimento semiautomático, além de ter sido colocado em prática a adição total do tempo perdido com paralisações nos acréscimos.

Confira as datas do Mundial de Clubes:

1º de fevereiro - Fase preliminar (Al Ahly x Auckland City)

4 de fevereiro - Jogos 1 e 2 da segunda fase

7 de fevereiro - Semifinal 1 (Real Madrid ou Flamengo x classificado da segunda fase)

8 de fevereiro - Semifinal 2 (Real Madrid ou Flamengo x classificado da segunda fase)

11 de fevereiro - Disputa do terceiro lugar e Final