Tigre anuncia zagueiro Romércio como reforço para a temporada

Pedro Lopes

Especial para o Diário



18/01/2023 | 17:01



O São Bernardo FC segue a todo vapor no mercado de transferências. Na manhã desta quarta-feira (18), o clube anunciou a contratação do seu 11º reforço para a temporada 2023 do Paulistão. O zagueiro Romércio chega ao elenco depois de atuar no FC Ararat, da Armênia.

Natural de Santa Maria da Boa Vista, na Paraíba, o zagueiro de 25 anos tem passagens por Coritiba-PB, Guarani e Remo-PA. Ele comenta sobre o seu retorno ao futebol brasileiro. “Fiquei o ano passado na Armênia e pude ganhar mais experiência profissional. Porém, eu e minha família tivemos alguns problemas de adaptação. Percebi que precisava disputar competições com mais exigência. Por isso, optei por voltar ao Brasil”, disse.



Além disso, o zagueiro comentou sobre o seu retorno ao país, principalmente no time do Grande ABC. “Feliz com a oportunidade de voltar ao futebol brasileiro e aqui no São Bernardo. O clube vem fazendo grandes campanhas nos últimos anos e chego muito motivado e com muita vontade para encarar esse desafio”, completou.



Romércio, que já tem experiência na disputa do estadual, fala que o Paulistão é uma competição muito forte, apesar de curta. “A equipe precisa estar focada nas 12 rodadas e encarar cada jogo como se fosse uma final. O São Bernardo fez uma boa campanha em 2022 e o meu pensamento é de poder contribuir para que nesse ano a gente consiga repetir ou até mesmo superar esse desempenho. Mas precisamos estar focados em todos os jogos”. Além do zagueiro, o Tigre contratou os atacantes Matheus Régis, Kauã Jesus, Léo Jabá, Cherystian Barletta e Felipe Marques; os volantes Jhony Douglas e Henrique Lordelo; o zagueiro Rafael Vaz; e os laterais Jeferson e Arthur Henrique.